Шеф-повар Малышев перечислил идеальные блюда для новогоднего стола
Продумывая праздничное меню, не стоит слишком экспериментировать. Такой совет дал хозяйкам шеф-повар Григорий Малышев. Мнением эксперт поделился в интервью газете «Взгляд».
По словам Малышева, на праздник стоит готовить любимые и проверенные временем блюда, приготовление и дегустация которых доставляют удовольствие. Так шанс того, что гостям или близким может что-то не понравиться, становится значительно меньше.
Особое предпочтение шеф-повар посоветовал отдать блюдам, приготовленным по семейным и традиционным рецептам. Как правило, это салат оливье и селедка под шубой. На горячее Малышев посоветовал приготовить мясо по-французски.
Если очень хочется экспериментов, шеф-повар посоветовал ограничиться одним-двумя новыми блюдами. А удивить гостей, по словам Малышева, можно интересной подачей. Например, фруктовую и овощную тарелки можно необычно оформить: здесь на помощь придет карвинг (искусство вырезания фигур из фруктов и овощей).