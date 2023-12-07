Шеф-повар Малышев перечислил идеальные блюда для новогоднего стола

Продумывая праздничное меню, не стоит слишком экспериментировать. Такой совет дал хозяйкам шеф-повар Григорий Малышев. Мнением эксперт поделился в интервью газете «Взгляд».

По словам Малышева, на праздник стоит готовить любимые и проверенные временем блюда, приготовление и дегустация которых доставляют удовольствие. Так шанс того, что гостям или близким может что-то не понравиться, становится значительно меньше.

Особое предпочтение шеф-повар посоветовал отдать блюдам, приготовленным по семейным и традиционным рецептам. Как правило, это салат оливье и селедка под шубой. На горячее Малышев посоветовал приготовить мясо по-французски.

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Если очень хочется экспериментов, шеф-повар посоветовал ограничиться одним-двумя новыми блюдами. А удивить гостей, по словам Малышева, можно интересной подачей. Например, фруктовую и овощную тарелки можно необычно оформить: здесь на помощь придет карвинг (искусство вырезания фигур из фруктов и овощей).

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