Красная икра по праву считается одним из главных деликатесов на праздничном столе.

Она считается деликатесом, обладающим ценными питательными свойствами. Икра богата белком и аминокислотами, которые необходимы для роста и восстановления клеток организма. Кроме того, икра содержит жирные кислоты омега-3, такие как EPA и DHA, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и мозг.

Икра также является источником витаминов A, D, E и группы B, а также минералов – железа, кальция, фосфора, магния и цинка. Эти питательные вещества улучшают иммунитет, кости, зрение, память и другие системы органов.

Однако из-за высокого содержания холестерина, ее не рекомендуют тем, у кого есть проблемы с сердцем или сосудами.