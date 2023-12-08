Раскрыт способ сварить макароны за одну минуту

Макароны – отличный гарнир для многих блюд. О том, как их приготовить всего лишь за одну минуту, рассказали в издании PureWow.

В сети было опубликовано видео, во время которого девушка показала, как быстро приготовить макароны, затратив на весь процесс минимальное количество времени.

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Так, для этого нужно наполнить глубокую миску холодной водой, погрузить в нее макаронные изделия и оставить их замачиваться в течение примерно одного часа.

По истечении этого времени следует вскипятить в кастрюле воду и опустить в нее макароны. Спустя минуту гарнир будет готов.

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