Шеф-повар Оливер рассказал о необходимом любой пасте ингредиенте

Шеф-повар Джеймс Оливер рассказал о необходимом любой пасте ингредиенте
Макароны представляют собой универсальный продукт, из которого можно сделать как основное блюдо, так и гарнир. Шеф-повар Джеймс Оливер рассказал изданию The Mirror, какой ингредиент он добавляет к любому виду пасты.
По словам мастера кулинарии, лук отлично дополняет и раскрывает блюда, делает их более насыщенными, сладкими. Паста в данном случае не является исключением.
Вместе с тем Оливер обратил внимание, что лук нужно подготовить к жарке и томлению: после нарезки следует промыть его под водой. Как объяснил шеф-повар, за счет одного простого действия лук лучше раскроется, станет более мягким.
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