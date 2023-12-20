Шоколад делает женщин среднего возраста счастливее — врачи

Существует мнение, якобы шоколад улучшает настроение. Особенно на этом настаивает прекрасная половина, пусть сладости негативно влияют на фигуру. Поклонникам ЗОЖа такое мнение могло бы показаться самовнушением, если бы не научные исследования.

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The Sun привело результаты научной работы сотрудников Токийского медико-стоматологического университета.

В эксперименте приняли участие 60 физически здоровых женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Им давали пить шоколадный напиток и напиток с таким же вкусом, но без какао. Спустя два месяца медики проанализировали перемены в настроении испытуемых.

Оказалось, что у тех, кто пил шоколадный напиток с какао, уменьшилось чувство тревоги, в том числе депрессии. Исследователи объясняют полученные результаты тем, что антиоксидантные флаванолы в какао-бобах имеют свойство предотвращать повреждение клеток, нарушающее работу гормонов и сигналов в мозге.

«Наши результаты показывают, что у женщин среднего возраста экстракт какао уменьшает депрессию, усталость и беспокойство и улучшает позитивное настроение», — пояснил профессор Масакадзу Тераучи.

Исследование спонсировал японский бренд по производству шоколада.