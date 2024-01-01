Простой рецепт праздничного завтрака для всей семьи
Новогоднее утро — время волшебства и радости, и нет лучшего способа начать этот особенный день, чем с праздничного завтрака для всей семьи. Вместе с "Рамблером" приготовьте настоящий шедевр кулинарного искусства — пирожное Фонтано.
Ингредиенты
Для теста:
- 2 чашки муки
- 1 чашка сливочного масла
- 1/2 чашки сахара
- 1 яйцо
- 1 ч. ложка ванильного сахара
- щепотка соли
Для крема:
- 2 чашки молока
- 4 яичных желтка
- 1 ч. ложка крахмала
- 1/2 чашки сахара
- 1 ч. ложка ванильного сахара
Для глазури:
- 200 г темного шоколада
- 1/2 чашки сливок
- 2 ст. ложки меда
Процесс создания
Приготовление теста:
- В глубокой миске смешайте муку, соль и ванильный сахар.
- Добавьте масло и вотрите его в муку до образования крошечных кусочков.
- Вбейте яйцо и перемешайте до получения однородного теста.
- Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
Приготовление крема:
- В кастрюле смешайте молоко, желтки, сахар и ванильный сахар.
- Добавьте крахмал и перемешайте.
- Разогревайте на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
- Уберите крем с огня и дайте ему остыть.
Выпекание:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Раскатайте тесто и уложите его в форму для печенья, образуя небольшие стенки.
- Наколите дно вилкой, чтобы избежать образования пузырей.
- Выпекайте тесто до золотистой корки.
Наполнение:
- На готовое тесто вылейте остывший крем, равномерно распределяя.
Глазурь:
- В кастрюле на среднем огне растопите шоколад с сливками и медом до образования густой глазури.
- Покройте крем слоем глазури и дайте ей застыть.
Подача:
- Пирожное Фонтано готово к украшению праздничного стола. Подавайте его с чашкой горячего кофе или какао.
Этот праздничный рецепт не только наполнит ваш дом ароматами ванили и шоколада, но и создаст атмосферу тепла и семейного уюта. Пирожное Фонтано — это не просто блюдо, это произведение искусства, которое подарит вашей семье незабываемый старт в новый год.
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