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Простой рецепт праздничного завтрака для всей семьи

Новогоднее утро — время волшебства и радости, и нет лучшего способа начать этот особенный день, чем с праздничного завтрака для всей семьи. Вместе с "Рамблером" приготовьте настоящий шедевр кулинарного искусства — пирожное Фонтано.

Простой рецепт праздничного завтрака для всей семьи
© unsplash.com

Ингредиенты

Для теста:

  • 2 чашки муки
  • 1 чашка сливочного масла
  • 1/2 чашки сахара
  • 1 яйцо
  • 1 ч. ложка ванильного сахара
  • щепотка соли

Для крема:

  • 2 чашки молока
  • 4 яичных желтка
  • 1 ч. ложка крахмала
  • 1/2 чашки сахара
  • 1 ч. ложка ванильного сахара

Для глазури:

  • 200 г темного шоколада
  • 1/2 чашки сливок
  • 2 ст. ложки меда

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Процесс создания

Приготовление теста:

  1. В глубокой миске смешайте муку, соль и ванильный сахар.
  2. Добавьте масло и вотрите его в муку до образования крошечных кусочков.
  3. Вбейте яйцо и перемешайте до получения однородного теста.
  4. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Приготовление крема:

  1. В кастрюле смешайте молоко, желтки, сахар и ванильный сахар.
  2. Добавьте крахмал и перемешайте.
  3. Разогревайте на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
  4. Уберите крем с огня и дайте ему остыть.

Выпекание:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Раскатайте тесто и уложите его в форму для печенья, образуя небольшие стенки.
  3. Наколите дно вилкой, чтобы избежать образования пузырей.
  4. Выпекайте тесто до золотистой корки.

Наполнение:

  1. На готовое тесто вылейте остывший крем, равномерно распределяя.

Глазурь:

  1. В кастрюле на среднем огне растопите шоколад с сливками и медом до образования густой глазури.
  2. Покройте крем слоем глазури и дайте ей застыть.

Подача:

  1. Пирожное Фонтано готово к украшению праздничного стола. Подавайте его с чашкой горячего кофе или какао.

Этот праздничный рецепт не только наполнит ваш дом ароматами ванили и шоколада, но и создаст атмосферу тепла и семейного уюта. Пирожное Фонтано — это не просто блюдо, это произведение искусства, которое подарит вашей семье незабываемый старт в новый год.

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