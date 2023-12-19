5 способов создать новогоднее настроение

Взрослым, в отличие от детей, бывает трудно проникнуться атмосферой наступающего Нового года. Виной тому могут быть самые разные причины. Однако это вовсе не значит, что, став взрослым, вы больше никогда не ощутите новогоднего настроения.

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О том, как создать себе новогоднее настроение, «Рамблеру» рассказали психологи Анна Нестюркина и Алиса Роскина.

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Почему нет новогоднего настроения

«Причинами отсутствия новогоднего настроения могут быть факторы выгорания, усталости, когда нет рядом близких людей, рядом с которыми хотелось бы встретить праздник» Нестюркина Анна Сергеевна Психолог, системный семейный терапевт, консультант по отношениям

В то же время экспертам известны простые способы для того, чтобы даже взрослые люди прочувствовали приближение Нового года.

Как создать новогоднее настроение

«Визуально — повесить новогодние фонарики, нарядить елку. Через воспоминания — просмотр фильмов, фотоальбомов, это подгружает состояние Нового года, которое человек раньше встречал радостно. Слуховое восприятие тоже можно подключать — новогоднюю музыку» Нестюркина Анна Сергеевна Психолог, системный семейный терапевт, консультант по отношениям

Алиса Роскина предлагает следовать системе ВАКОГ, которая поможет сконцентрироваться на предстоящем торжестве.

1. Визуальная система — глаза. Что вы видите?

2. Аудиальная — слух. Что вы слышите?

3. Кинестетическая — ощущения. Что вы чувствуете в теле?

4. Ольфакторная — обоняние, запах. Какой запах?

5. Густаторная — осязание, вкус. Какой вкус вы ощущаете?

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Анна Нестюркина поясняет, что таким образом вы запустите цепочку приятных ассоциаций и воспоминаний. Алиса Роскина в свою очередь рекомендует совершить еще несколько простых действий, чтобы прочувствовать приближение Нового года.

1) Спрятаться от всеобщей суеты. 2) Вспомнить, что вы себе обещали и сделать это. 3) Наполнить свой дом яркими красками. 4) Слушать приятную музыку, пританцовывая. 5) Сходить на массаж, надеть одежду из натуральных материалов, сделать маникюр и укладку. 6) Наполнить дом приятными запахами, принять ванную с ароматным эфирным маслом. Запах останется на коже. 7) Приготовить что-нибудь натуральное и вкусное. 8) Позвать друзей, общаться, обниматься, мечтать, представлять, каким прекрасным будет следующий год. Алиса Роскина Практический психолог, гипнотерапевт

Эти методы помогут вам вернуть новогоднее настроение и встретить 2024 год в хорошем расположении духа. Не забывайте радовать себя и не вешайте нос, если не все успели сделать в уходящем году.