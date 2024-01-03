Как россияне относятся к ЗОЖу, выяснил Роспотребнадзор

Как россияне относятся к здоровому образу жизни, выяснил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор провёл исследование отношения населения России к здоровому питанию в 2023 году, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Положительно к здоровому питанию относятся 75% респондентов, из них 28% изменили свое отношение к здоровому питанию в позитивную сторону за прошедший год, 47% респондентов давно положительно относятся к здоровому питанию. 62% респондентов отмечают здоровое питание как приоритетную составляющую», — говорится в сообщении.
Исследование проводилось в рамках проекта «Здоровое питание» совместно с независимым холдингом «Ромир».
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