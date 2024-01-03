Как россияне относятся к ЗОЖу, выяснил Роспотребнадзор

«Положительно к здоровому питанию относятся 75% респондентов, из них 28% изменили свое отношение к здоровому питанию в позитивную сторону за прошедший год, 47% респондентов давно положительно относятся к здоровому питанию. 62% респондентов отмечают здоровое питание как приоритетную составляющую», — говорится в сообщении.