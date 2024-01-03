На выставке-форуме «Россия» представят кухни регионов страны

В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ откроется фестивальная программа, посвященная кухням народов нашей страны. Гостей ждут встречи с шеф-поварами, рестораторами и экспертами.

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Специально к выставке на ВДНХ появилось пространство «Дом российской кухни». Посетители нового фуд-холла могут познакомиться с подлинными гастрономическими шедеврами регионов — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Именно здесь состоятся главные фестивальные события.

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Кулинарную программу 7 января откроет фестиваль праздничной русской кухни «Рождественский стол». Гостям предложат продегустировать традиционные блюда и расскажут об особенностях их приготовления. После новогодних каникул туристов и москвичей ждут программы «Дни Арктики», «Масленица-2024», «Пир пирогов», «Пять морей, три океана», «Свадебные столы народов России» и другие тематические мероприятия.

В январе шеф-повара из разных регионов проведут мастер-классы и дегустации. Традиционные блюда Донецкой Народной Республики представят 5 января, Севастополя — 8 января, Ивановской и Костромской областей — 10 января, Белгородской — 11 января, Калужской, Брянской и Рязанской — 12 января, Воронежской и Липецкой — 13 января. Завершат дни регионов 14 января Ярославская и Владимирская области. Посетители смогут попробовать местные блюда из специального меню. Каждое угощение сочетает в себе историческую самобытность и современную интерпретацию традиционной кухни.

Гастрономические фестивали вносят большой вклад в сохранение культурного многообразия и развитие российской кухни. В каждом регионе существуют особые кулинарные традиции с богатой историей и своей изюминкой. На площадке «Дома российской кухни» можно «попробовать на вкус» каждый уголок нашей страны и познакомиться с уникальными неповторимыми сочетаниями.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Вход бесплатный, предварительная регистрация не требуется. Расписание фестивальной программы в «Доме российской кухни» опубликовано на сайте павильона и странице выставки.