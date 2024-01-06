Роспотребнадзор напомнил о 12 традиционных блюд в сочельник

Специалисты перечислили традиционные русские блюда, которые издревле занимали почетное место на столе вечером 6 января.

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Сочельник – вечер перед Рождеством, который принято отмечать 6 января. Однако ни взрослым, ни детям не разрешалось трапезничать, пока на небе не взойдет первая звезда, которая, по преданию, возвещает о рождении младенца Иисуса Христа.

Как пояснили эксперты федерального портала «Здоровое питание», на столе, за которым семьи собирались в сочельник, стояло 12 блюд – по числу апостолов. Угощения хоть и были постными, то есть без мяса, молочных продуктов и яиц, рыба все же допускалась.

Список 12 блюд на русском столе в сочельник состоит из:

кутьи, с которой всегда начиналась трапеза;

взвара из сушеных яблок и ягод;

голубцов из разнообразных круп, завернутых в капустные листья;

вареников с капустой или картошкой;

постных блинов на минеральной воде, картофельном или рисовом отваре;

винегрета с сельдью или осетриной;

печеной, тушеной, жареной, отварной или заливной рыбы;

постного борща с добавлением клецек с грибами, луком или кашей;

маринованных грибов;

постных пирожков, пирогов, калачей, пампушек, печенья с орехами или сухофруктами;

печеных яблок с курагой, медом, орехами, изюмом, корицей или гвоздикой.

Специалисты подчеркнули, что традиционные русские кушанья не только вкусные, но и полезные, особенно зимой. Поэтому, составляя меню на сочельник, полезно позаимствовать опыт наших предков.