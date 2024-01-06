Карп, пирог и гороховый суп: что едят на Рождество в разных странах мира
Рождество один из самых волшебных праздников года. В России больше принято отмечать Новый год, но многие страны отдают первенство именно Рождеству. В такие дни вся семья собирается за одним столом и, конечно, готовит свои любимые традиционные блюда. А вот что именно появляется на столе в разных странах, об этом нам рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.
США
Пожалуй, самое известное блюдо в Америке — это рождественская индейка. Почти каждый американский фильм про Рождество содержит сцену с этим блюдом. Что же в ней особенного и как ее приготовить? Вероника делится следующим рецептом.
Ингредиенты:
- 1 индейка (вес примерно 5—7 кг);
- 200 г сливочного масла, размягченного;
- 2 столовые ложки молотого розмарина;
- 2 столовые ложки молотого тимьяна;
- 2 столовые ложки молотого шалфея;
- 2 чайные ложки соли;
- 1 чайная ложка черного перца;
- 1 лимон 1 головка чеснока;
- Веточки свежих трав для украшения (розмарин, тимьян).
Приготовление:
Нагрейте духовку до 175 градусов. В миске смешайте сливочное масло с молотыми травами (розмарин, тимьян, шалфей), солью и черным перцем. Подготовьте индейку, для этого надо втереть в кожу соль и перец. С помощью кисти нанесите масляную смесь на всю поверхность.
Разрежьте лимон пополам и выдавите сок непосредственно на индейку. Затем поместите одну половину лимона, травы и зубчики чеснока внутрь птицы.
Положите индейку на противень и прикройте фольгой, чтобы сохранить влагу. Поставьте блюдо в разогретую духовку и выпекайте в течение примерно 3—4 часов (в зависимости от веса). Примерно за 30 минут до готовности удалите фольгу, чтобы позволить коже подрумяниться и стать хрустящей.
Проверьте готовность, вставив мясной термометр между бедром и грудкой. Если температура достигает не менее 75 градусов Цельсия, индейка готова.
Достаньте птицу из духовки и дайте ей отдохнуть 15—20 минут, чтобы соки равномерно распределились.
Аргентина
В Аргентине на рождественском столе популярно «асадо» — это традиционное праздничное барбекю, приготовленное из различных видов мяса, таких как говядина, свинина и баранина.
Вероника:
«Также популярным блюдом является „пастель де папас“ — это пирог из пюре из картофеля, начиненный фаршем и сыром».
Германия
Что же ставят на рождественский стол в Германии? «Херингсшалат» — это салат с маринованной селедкой и свежими овощами, такими как картофель, свекла, лук и яблоки. Салат, маринованный в специальном соусе на основе сметаны, майонеза и уксуса.
«Гульшоупе» — это традиционный германский гороховый суп. Штоллен — сладкий кекс с начинкой из изюма, цукатов, миндаля и специй.
Италия
«В Италии Рождество невозможно представить без традиционного пирога», — рассказывает наш эксперт.
Панеттоне обычно подается в качестве десерта, его можно нарезать на ломтики или разорвать на кусочки для удобства сервировки. Классический рецепт панеттоне — вкусного итальянского рождественского кулича следующий:
- 500 г муки высокого качества;
- 150 г сахара;
- 7 г сухих дрожжей (или 25 г свежих дрожжей, активированных в теплом молоке);
- 200 мл теплого молока;
- 4 яйца;
- 150 г сливочного масла, размягченного;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта 1 чайная ложка апельсинового экстракта;
- 200 г изюма (предварительно замоченного в горячей воде и высушенного);
- Цедра 1 апельсина и 1 лимона;
- 1 чайная ложка соли
- Мука для обсыпки.
Приготовление:
В большой миске смешайте 100 г муки, сахар и сухие дрожжи. Если используете свежие дрожжи, активируйте их в теплом молоке с небольшим количеством сахара и оставьте на 5—10 минут, пока они не станут активными. Добавьте теплое молоко и перемешайте, чтобы образовалась рассыпчатая смесь. Оставьте на 15—20 минут, чтобы дрожжи активировались.
Добавьте оставшуюся муку, яйца, сливочное масло, ванильный экстракт, апельсиновый экстракт (если используете), изюм, цедру апельсина и лимона, и соль. Хорошо перемешайте, чтобы образовалось мягкое тесто.
Переложите тесто на стол, посыпанный мукой, и начните месить его, раскатывая и сворачивая, чтобы интегрировать все ингредиенты в гладкое и упругое тесто. Продолжайте месить приблизительно 10—15 минут.
Положите тесто в большую миску, прикройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1—2 часа, пока оно не удвоится в размере.
После подъема теста аккуратно выложите его на стол и разделите на две части. Круглые заготовки панеттоне поместите на противень, покрытый пергаментной бумагой. Оставьте их в теплом месте для подъема еще около 1 часа, пока они снова не удвоятся в размере.
Нагрейте духовку до 180 градусов. Поставьте противень с панеттоне в духовку и пеките около 40—45 минут или до золотистого цвета. После оставьте на полтора часа, чтобы они остыли, затем можно посыпать панеттоне сахарной пудрой.
Испания
В Испании на рождественском столе популярно «кока де Колля» — это традиционная выпечка в форме круглого пирога, наполненная фруктами, орехами и сахарной пастой.
Вероника:
«Также распространены „хамон“ — пармская ветчина, „эмпанадильяс“ — пирожки с начинкой и „туррон“ — сладость из меда, сахара, миндаля и яичного белка».
Хумус и Фуль — это классические блюда из нута и фасоли, которые часто подаются на рождественском столе в Израиле. Хумус — это паста из нутов, смешанная с тахинным соусом, лимонным соком, чесноком и оливковым маслом. Фуль — это блюдо из вареной фасоли, обычно подаваемое с различными топпингами, такими как масло, лимонный сок и специи.
Венгрия
В Венгрии на Рождество запекают карпа, а также одним из самых популярных традиционных блюд является «рыбный суп», известный как «halászlé». Вот классический рецепт венгерского рыбного супа, которым поделился наш эксперт-нутрициолог.
Ингредиенты:
- 1-1,5 кг карпа;
- 2-3 литра воды;
- 2 луковицы, нарезанные;
- 2-3 помидора, нарезанные;
- 2 зубчика чеснока, измельченные;
- 1 красный перец чили, измельченный (по желанию, для остроты); 1 столовая ложка красной паприки;
- Соль по вкусу;
- Свежая петрушка или укроп для украшения;
- Лимонные дольки (для сервировки).
Приготовление:
Рыбу хорошо очистите, удалите внутренности и нарежьте на куски. Отдельно положите головы и хвостики рыбы для приготовления бульона.
В большой кастрюле с водой доведите до кипения рыбные головы и хвостики, лук, помидоры, чеснок и перец чили. Варите на среднем огне около 30 минут, пока бульон не приобретет насыщенный вкус.
С помощью дуршлага процедите бульон и удалите кости и остатки рыбы, сохраняя только жидкость.
Верните бульон обратно в кастрюлю и доведите до кипения.
Добавьте красную паприку и соль в соответствии с вашим вкусом. Поварите еще 5—10 минут, чтобы специи проникли в суп. Подавайте блюдо горячим, посыпанным свежей петрушкой или укропом сверху. Добавьте по желанию немного лимонного сока перед подачей.
Польша
В Польше на рождественском столе традиционно подают 12 блюд, символизирующи× 12 апостолов. Среди них популярными являются пироги с различными начинками, такими как капуста, картофель, грибы или творог, а также «капуста в горошке» — кислая капуста с горошком и грибами.
Южная Африка
В Южной Африке популярным рождественским блюдом является «боботи» — это смесь специй, говядины или ягненка и сушеной фруктовой начинки, запеченных с яйцами и молоком. Блюдо подается с рисом и сладким соусом.
Ранее «Рамблер» писал о 12 традиционных блюдах в Сочельник.