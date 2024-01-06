Что едят на Рождество в разных странах мира

Рождество один из самых волшебных праздников года. В России больше принято отмечать Новый год, но многие страны отдают первенство именно Рождеству. В такие дни вся семья собирается за одним столом и, конечно, готовит свои любимые традиционные блюда. А вот что именно появляется на столе в разных странах, об этом нам рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

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США

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Пожалуй, самое известное блюдо в Америке — это рождественская индейка. Почти каждый американский фильм про Рождество содержит сцену с этим блюдом. Что же в ней особенного и как ее приготовить? Вероника делится следующим рецептом.

Ингредиенты:

1 индейка (вес примерно 5—7 кг);

200 г сливочного масла, размягченного;

2 столовые ложки молотого розмарина;

2 столовые ложки молотого тимьяна;

2 столовые ложки молотого шалфея;

2 чайные ложки соли;

1 чайная ложка черного перца;

1 лимон 1 головка чеснока;

Веточки свежих трав для украшения (розмарин, тимьян).

Приготовление:

Нагрейте духовку до 175 градусов. В миске смешайте сливочное масло с молотыми травами (розмарин, тимьян, шалфей), солью и черным перцем. Подготовьте индейку, для этого надо втереть в кожу соль и перец. С помощью кисти нанесите масляную смесь на всю поверхность.

Разрежьте лимон пополам и выдавите сок непосредственно на индейку. Затем поместите одну половину лимона, травы и зубчики чеснока внутрь птицы.

Положите индейку на противень и прикройте фольгой, чтобы сохранить влагу. Поставьте блюдо в разогретую духовку и выпекайте в течение примерно 3—4 часов (в зависимости от веса). Примерно за 30 минут до готовности удалите фольгу, чтобы позволить коже подрумяниться и стать хрустящей.

Проверьте готовность, вставив мясной термометр между бедром и грудкой. Если температура достигает не менее 75 градусов Цельсия, индейка готова.

Достаньте птицу из духовки и дайте ей отдохнуть 15—20 минут, чтобы соки равномерно распределились.

Аргентина

В Аргентине на рождественском столе популярно «асадо» — это традиционное праздничное барбекю, приготовленное из различных видов мяса, таких как говядина, свинина и баранина.

Вероника:

«Также популярным блюдом является „пастель де папас“ — это пирог из пюре из картофеля, начиненный фаршем и сыром».

Германия

Что же ставят на рождественский стол в Германии? «Херингсшалат» — это салат с маринованной селедкой и свежими овощами, такими как картофель, свекла, лук и яблоки. Салат, маринованный в специальном соусе на основе сметаны, майонеза и уксуса.

«Гульшоупе» — это традиционный германский гороховый суп. Штоллен — сладкий кекс с начинкой из изюма, цукатов, миндаля и специй.

Италия

«В Италии Рождество невозможно представить без традиционного пирога», — рассказывает наш эксперт.

Панеттоне обычно подается в качестве десерта, его можно нарезать на ломтики или разорвать на кусочки для удобства сервировки. Классический рецепт панеттоне — вкусного итальянского рождественского кулича следующий:

500 г муки высокого качества;

150 г сахара;

7 г сухих дрожжей (или 25 г свежих дрожжей, активированных в теплом молоке);

200 мл теплого молока;

4 яйца;

150 г сливочного масла, размягченного;

1 чайная ложка ванильного экстракта 1 чайная ложка апельсинового экстракта;

200 г изюма (предварительно замоченного в горячей воде и высушенного);

Цедра 1 апельсина и 1 лимона;

1 чайная ложка соли

Мука для обсыпки.

Приготовление:

В большой миске смешайте 100 г муки, сахар и сухие дрожжи. Если используете свежие дрожжи, активируйте их в теплом молоке с небольшим количеством сахара и оставьте на 5—10 минут, пока они не станут активными. Добавьте теплое молоко и перемешайте, чтобы образовалась рассыпчатая смесь. Оставьте на 15—20 минут, чтобы дрожжи активировались.

Добавьте оставшуюся муку, яйца, сливочное масло, ванильный экстракт, апельсиновый экстракт (если используете), изюм, цедру апельсина и лимона, и соль. Хорошо перемешайте, чтобы образовалось мягкое тесто.

Переложите тесто на стол, посыпанный мукой, и начните месить его, раскатывая и сворачивая, чтобы интегрировать все ингредиенты в гладкое и упругое тесто. Продолжайте месить приблизительно 10—15 минут.

Положите тесто в большую миску, прикройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1—2 часа, пока оно не удвоится в размере.

После подъема теста аккуратно выложите его на стол и разделите на две части. Круглые заготовки панеттоне поместите на противень, покрытый пергаментной бумагой. Оставьте их в теплом месте для подъема еще около 1 часа, пока они снова не удвоятся в размере.

Нагрейте духовку до 180 градусов. Поставьте противень с панеттоне в духовку и пеките около 40—45 минут или до золотистого цвета. После оставьте на полтора часа, чтобы они остыли, затем можно посыпать панеттоне сахарной пудрой.

Испания

В Испании на рождественском столе популярно «кока де Колля» — это традиционная выпечка в форме круглого пирога, наполненная фруктами, орехами и сахарной пастой.

Вероника:

«Также распространены „хамон“ — пармская ветчина, „эмпанадильяс“ — пирожки с начинкой и „туррон“ — сладость из меда, сахара, миндаля и яичного белка».

Хумус и Фуль — это классические блюда из нута и фасоли, которые часто подаются на рождественском столе в Израиле. Хумус — это паста из нутов, смешанная с тахинным соусом, лимонным соком, чесноком и оливковым маслом. Фуль — это блюдо из вареной фасоли, обычно подаваемое с различными топпингами, такими как масло, лимонный сок и специи.

Венгрия

В Венгрии на Рождество запекают карпа, а также одним из самых популярных традиционных блюд является «рыбный суп», известный как «halászlé». Вот классический рецепт венгерского рыбного супа, которым поделился наш эксперт-нутрициолог.

Ингредиенты:

1-1,5 кг карпа;

2-3 литра воды;

2 луковицы, нарезанные;

2-3 помидора, нарезанные;

2 зубчика чеснока, измельченные;

1 красный перец чили, измельченный (по желанию, для остроты); 1 столовая ложка красной паприки;

Соль по вкусу;

Свежая петрушка или укроп для украшения;

Лимонные дольки (для сервировки).

Приготовление:

Рыбу хорошо очистите, удалите внутренности и нарежьте на куски. Отдельно положите головы и хвостики рыбы для приготовления бульона.

В большой кастрюле с водой доведите до кипения рыбные головы и хвостики, лук, помидоры, чеснок и перец чили. Варите на среднем огне около 30 минут, пока бульон не приобретет насыщенный вкус.

С помощью дуршлага процедите бульон и удалите кости и остатки рыбы, сохраняя только жидкость.

Верните бульон обратно в кастрюлю и доведите до кипения.

Добавьте красную паприку и соль в соответствии с вашим вкусом. Поварите еще 5—10 минут, чтобы специи проникли в суп. Подавайте блюдо горячим, посыпанным свежей петрушкой или укропом сверху. Добавьте по желанию немного лимонного сока перед подачей.

Польша

В Польше на рождественском столе традиционно подают 12 блюд, символизирующи× 12 апостолов. Среди них популярными являются пироги с различными начинками, такими как капуста, картофель, грибы или творог, а также «капуста в горошке» — кислая капуста с горошком и грибами.

Южная Африка

В Южной Африке популярным рождественским блюдом является «боботи» — это смесь специй, говядины или ягненка и сушеной фруктовой начинки, запеченных с яйцами и молоком. Блюдо подается с рисом и сладким соусом.