Повар Соколов рассказал о хитростях при варке макарон и пельменей

Повар Никита Соколов объяснил, как правильно варить макароны и пельмени, чтобы они не слипались, а вкус и внешний вид блюда не испортился.

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Эксперт посоветовал наливать больше воды при варке изделий из теста.

«На одну порцию макарон обычно используют 1 литр воды. Также соль помогает продуктам не слипаться», — отметил он в комментарии Pravda.ru.

По словам эксперта, в начале приготовления макароны всегда следует мешать, чтобы они не слиплись. В дальнейшем необходимо следить за процессом приготовления и перемешивать изделия каждые две минуты.

Чтобы пельмени не слиплись в процессе приготовления, эксперт рекомендует поместить их в морозилку на 10–15 минут. Пельмени также необходимо периодически перемешивать при варке.

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