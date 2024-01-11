Какие виды рыбы не стоит есть из-за риска их загрязнения ртутью

Беременным женщинам следует употреблять от одной до трех порций рыбы в неделю, но не больше из-за возможного загрязнения пищи ртутью и другими опасными веществами. Об этом сообщает Healthday.

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Содержащиеся в некоторых видах рыбы жирные кислоты омега-3 приносят значительную пользу для здоровья как во время, так и вне беременности. Одно из исследований показало, что дети женщин, которые ели рыбу один-три раза в неделю во время беременности, имели меньшую окружность талии и менее высокие уровни давления и холестерина. Все это указывает на лучшее здоровье и меньший риск болезней сердца ребенка.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует беременным и кормящим женщинам съедать еженедельно 220-340 граммов безопасных сортов рыбы или морепродуктов. К ним относятся анчоусы, атлантическая скумбрия, черноморский окунь, сом, масляная рыба, треска, пикша, камбала, сельдь, раки, омары, минтай, лосось, хек, сардины, гребешки, креветки, кальмары, корюшка, пресноводная форель, сиг, карп и другие. Из-за потенциального загрязнения ртутью следует избегать королевскую скумбрию, марлина, акулу, рыбу-меча и большеглазого тунца.

Также беременным не рекомендуется есть суши, копченую рыбу и другие сырые морепродукты из-за риска заражения паразитами, в том числе листерией — микробом, который связан с тяжелыми осложнениями беременности.