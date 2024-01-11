Почему после пиццы хочется много пить: основные причины

Даже безобидный на первый взгляд кусочек этого блюда способен нарушить водно-солевой баланс в организме.

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Пицца — одно из самых популярных блюд в мире, которое вызывает не только аппетит, но и жажду. Её привлекательность заключается в сочетании различных ингредиентов, таких как сыр, томатный соус, мясо, овощи и специи, создающие уникальный вкус и аромат. Однако вместе с тем она содержит и много соли.

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«Большое количество натрия в её составе способствует задержке воды в организме, что приводит к обезвоживанию и отёчности. Это становится заметно на следующий день или уже через несколько часов после употребления блюда», — пояснили диетолог Мария Капралова.

Дело в том, что многие виды пиццы содержат мясные ингредиенты, такие как пепперони или колбасы. Сюда же попадают сыр, бекон, куриное филе, отличающиеся высоким содержанием соли. Помимо натрия, в этих продуктах есть белки и жиры, для расщепления которых организму требуется много жидкости.

Дополнительные ингредиенты, такие как оливки, маринованные шампиньоны, солёные огурцы, анчоусы, также способствуют обезвоживанию. Сами по себе, в небольших количествах, они полезны, однако их сочетание может навредить организму.

Усугубляет ситуацию тесто. Пшеничная мука высшего сорта в расщеплённом виде — это чистая глюкоза, то есть сахар. Углеводы в больших количествах приводят к скачку инсулина в крови, что тоже провоцирует жажду. Организм пытается стабилизировать ситуацию и соотношение солей и жидкости путём очистки крови, нагружая при этом почки.

Инсулин – это гормон белковой природы, который вырабатывается в поджелудочной железе. Он отвечает за обмен углеводов и белков во многих тканях организма. Основная его роль в организме человека заключается в доставке к клеткам энергии, которую мы получаем из еды.

Потому очень важно не забывать пить достаточное количество воды после пиццы, чтобы организму было легче справиться с таким объёмом соли.