Итальянский шеф-повар раскрыл секрет приготовления спагетти болоньезе
Паста болоньезе — одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Как оказалось, многие готовят это блюдо неправильно. Об этом пишет The MIrror.
По словам эксперта по итальянской кухне Роберто Басси, для получения аутентичного по вкусу болоньезе важно также учитывать количество овощей и мяса, которые вы кладете в соус, и выравнивать их соотношение. Ошибка, которую, по мнению шеф-повара, часто допускают, — это добавление масла в воду при варке и промывание готовых макарон водой.
«Если вы работаете с высококачественной пастой, во время варки выделяется лишь небольшое количество крахмала, который не дает макаронам слипаться. Промывая готовую пасту, вы фактически удаляете легкое крахмальное покрытие, которое помогает макаронам связываться с соусом».
Шеф-повар поделился пошаговым руководством, которое поможет вам усовершенствовать свои кулинарные навыки и поразить друзей идеальным блюдом.
«Если вы действительно хотите приготовить настоящий итальянский болоньезе, то первым шагом, как это ни удивительно, будет использование тальятелле».
Секрет хорошего рагу алла болоньезе, традиционного болонского соуса, заключается в выборе мяса и достижении правильного соотношения между овощами и мясом, говорит Басси.
Соус болоньезе по рецепту Роберто Басси:
- Обжарьте выбранные вами овощи на оливковом масле.
- Добавьте мясо (традиционно говяжий и свиной фарш, но вы можете использовать только говядину, если хотите).
- Хорошо и равномерно обжарьте мясо (это один из самых важных этапов).
- Сбрызните вином, чтобы собрать карамелизированный сахар на дне сковороды, который выделился из мяса во время приготовления.
- Наконец, добавьте приправы по своему вкусу, а также томатное пюре и воду или измельченные помидоры и оставьте вариться на пару часов.
Ранее «Рамблер» писал о 8 кухонных принадлежностях, которые шеф-повара считают тратой денег.