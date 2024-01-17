Итальянский шеф-повар раскрыл секрет приготовления спагетти болоньезе

По словам эксперта по итальянской кухне Роберто Басси, для получения аутентичного по вкусу болоньезе важно также учитывать количество овощей и мяса, которые вы кладете в соус, и выравнивать их соотношение. Ошибка, которую, по мнению шеф-повара, часто допускают, — это добавление масла в воду при варке и промывание готовых макарон водой.