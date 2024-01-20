В то время как большинство продуктов имеет ограниченный срок годности, есть некоторые исключения, которые практически не подвержены процессам порчи и могут храниться годами в соответствующих условиях. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Мед

Мед содержит низкое содержание влаги и высокую концентрацию сахаров, которые создают непригодные для жизни условия для микроорганизмов. Кроме того, некоторые виды меда также обладают природными антимикробными свойствами, которые усиливают его долговечность. Хорошо упакованный и хранящийся в непроницаемом для влаги контейнере продукт может сохранять свои свойства и вкус в течение нескольких лет или даже десятилетий.

Соль

Соль — химическое вещество, которое само по себе является очень стабильным и не разлагается со временем. Однако, при хранении сухой соли важно избегать попадания влаги, так как вода может привести к образованию комков или растворению соли. Правильное хранение соли в тщательно закрытой упаковке, защищенной от влаги, позволяет ей сохранять свои свойства в течение неопределенного времени.

Крупы и бобовые

Также стоит упомянуть о крупах, таких как рис и пшеница, и бобовых — фасоли и горохе. В определенных условиях они могут храниться долгое время без значительной потери качества или питательных веществ. Это связано также с тем, что в них очень низкое содержание влаги и, как следствие, не образуется враждебной среды для развития микроорганизмов. Их срок годности может быть продлен путем правильного упаковывания и хранения в сухом и прохладном месте.

Специи

Некоторые продукты с "бесконечным" сроком годности также могут быть связаны с их обработкой и консервацией. Например, определенные виды сушеных специй и трав имеют очень долгий срок годности благодаря своей низкой влажности, высокой концентрации ароматических масел и антимикробным свойствам.