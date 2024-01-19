Зачем на мини-соусах Heinz цифры на линии отрыва
Миллионы людей пользуются продукцией Heinz. Особенно, народу полюбились небольшие упаковки соуса, которые часто выдают в ресторанах быстрого питания. Многие успели заметить, что на линии среза продукта стоит цифра, причем на каждой пакете она своя.
О том, что значат цифры на месте выдавливания соуса, пишет Mirror.
Недавно в сети появился снимок нескольких мини-упаковок соуса Heinz, на которых можно разглядеть цифры на линии отрыва. На каждом пакете она своя. Автор снимка задался вопросом, что могут значить эти цифры и для чего они.
В интернете пошутили, что, если собрать все цифры, то можно играть упаковками от соуса в карточные игры. Вскоре к обсуждению подключились представители бренда.
Heinz у себя в соцсетях объяснил, что цифры на линии отрыва обозначают линию, на которой наполнили пакетик. Информация о партии, по утверждению представителей компании, указана в другом месте упаковки.
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