Шоколад и другие продукты, которые не дают вам уснуть

Причин для бессонницы может быть великое множество, но специалисты называют самой популярной проблемой наш рацион, который далек от совершенства. Диетолог Александр Макаров рассказал нам о продуктах, которые точно не стоит выбирать для позднего ужина.

Шоколад

В особенности — горький и любые десерты с его участием. Диетолог говорит, что даже половинка плитки после четырех часов дня способна взвинтить нервную систему настолько, что сон придет с трудом.

«Все дело в полифенолах, которые содержатся в горьком шоколаде, и не забываем о кофеине — его здесь тоже достаточно», — говорит Александр.

Старайтесь употребить шоколад на завтрак или максимально до полудня.

Цитрусовые соки

Еще один бодрящий продукт. Помимо того, что цитрусовые соки повышают умственную активность, они могут здорово ударить по ЖКТ, что особенно опасно, если у вас есть проблемы с этой системой.

«Заснуть с изжогой и бодрой нервной системой у вас не получится, ограничьтесь фруктовым морсом или травяным чаем в вечернее время, а цитрусы оставьте на утро», — советует наш эксперт.

Красное мясо

Трудноперевариваемый продукт, который может спровоцировать серьезные проблемы с пищеварением, если вы будете увлекаться мясными блюдами в вечернее время.

«Организм просто не понимает, что ему делать — готовиться ко сну или переваривать такую сложную структуру. Если вы все же заснете после плотного ужина, ваш желудок не скажет вам спасибо», — говорит Александр.