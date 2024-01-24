«Нечто непередаваемое». Названо популярное в Африке русское блюдо

«Нечто непередаваемое». Житель Уганды рассказал о любимом русском блюде
32-летний Виктор Камбиру, проживающий в Уганде, рассказал «Аргументам и Фактам», какое русское блюдо приводит его в самый настоящий восторг.
Недавно Виктор крестился в православие в русской церкви. По воскресеньям он наведывается в храм к пожилому батюшке – помогает ему, привозит еду, а тот на Пасху угощает Виктора куличом. Как признался житель Уганды, именно это блюдо вызывает у него восторг.
«О, кулич – нечто непередаваемое, теперь я знаю, что именно едят апостолы в раю. Очень жаль, что его кушают только раз в год, я бы ел его каждый день», – приводятся слова Виктора.
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