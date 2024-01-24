«Нечто непередаваемое». Названо популярное в Африке русское блюдо

Недавно Виктор крестился в православие в русской церкви. По воскресеньям он наведывается в храм к пожилому батюшке – помогает ему, привозит еду, а тот на Пасху угощает Виктора куличом. Как признался житель Уганды, именно это блюдо вызывает у него восторг.