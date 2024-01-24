$87.92-0.0595.83-0.06
Почта

«Нечто непередаваемое». Житель Уганды рассказал о любимом русском блюде

32-летний Виктор Камбиру, проживающий в Уганде, рассказал «Аргументам и Фактам», какое русское блюдо приводит его в самый настоящий восторг.

«Нечто непередаваемое». Названо популярное в Африке русское блюдо
© Unsplash

Недавно Виктор крестился в православие в русской церкви. По воскресеньям он наведывается в храм к пожилому батюшке – помогает ему, привозит еду, а тот на Пасху угощает Виктора куличом. Как признался житель Уганды, именно это блюдо вызывает у него восторг.

Рецепт самого вкусного пирога с вишней

«О, кулич – нечто непередаваемое, теперь я знаю, что именно едят апостолы в раю. Очень жаль, что его кушают только раз в год, я бы ел его каждый день», – приводятся слова Виктора.

Ранее «Рамблер» рассказывало напитке, который помогает людям с диабетом и высоким холестерином.

Еда
1
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости