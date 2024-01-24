8 ошибок при приготовлении сочных котлет

Котлеты по праву считаются одним из самых и любимых россиянами блюд. Ими обедали как в царскую пору, так и во времена СССР. Однако мало кто знает о нюансах их приготовления.

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О том, какие ошибки чаще всего совершают кулинары в приготовлении котлет, сообщает издание «Аргументы и факты».

Постное мясо

Чтобы котлеты получились сочными, нужно брать мясо с жиром и с некоторым количеством соединительной ткани. Жилы также не стоит удалять, правильнее пропустить их через мясорубку дважды.

Недостаток жира

В мясе для котлет должен быть жир, но и тут важно не переусердствовать. Котлета может на 30% состоять из жира. Также можно добавить масло и хлеб.

Нет хлеба

Пышными и пластичными котлеты делает хлеб. Он же впитывает влагу в процессе жарки. Для пущего эффекта этот ингредиент перед готовкой можно замочить в воде или сливках.

Яйцо вместо хлеба

Некоторые хозяйки вместо хлеба добавляют яичный белок. Он склеивает фарш, делая котлеты более жесткими и сухими.

Котлеты соприкасаются при жарке

Если разместить жарящиеся котлеты близко друг к другу, у них не получится хрустящей корочки. Правильнее всего расположить их на сковороде на расстоянии друг от друга.

Долгий процесс приготовления

Если котлеты жарить слишком долго, они потеряют всю сочность. В идеале им требуется пара минут для образования корочки и до десяти минут на то, чтобы приготовиться полностью.

Тушение в соусе

Домашние повара часто совершают ошибку: они тушат котлеты в соусе. В итоге это приводит к тому, что блюдо теряет весь сок.

Неправильный разогрев

Самые вкусные котлеты — те, что только что сняли с плиты. После разогревания они теряют часть вкусовых особенностей. В случае, если разогреть их все же придется, важно сделать это правильно: в течение трех-четырех минут.