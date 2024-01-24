9 прогнозов о том, как будут питаться люди в 2024 году

В прошлом многие страны сталкивались с проблемой голода. В XXI веке еда перестала быть проблемой, превратившись в часть стиля жизни человека. А стиль может меняться со временем, завися от трендов и технологического прогресса.

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О том, как люди будут питаться в 2024 году, пишет New-York Times.

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Короткие перекусы

Эксперты считают, что в 2024 году появится великое множество закусок. Их разнообразие может стать столь же широким, что выбор обуви или одежды.

Воды вдоволь

Вода по-прежнему будет занимать центральное место в разговорах о питании. Медики, как и раньше, продолжат призыв людей пить больше воды, а не соков или лимонадов.

Год гречки

Посол продовольственной культуры Whole Foods Market Кэти Стрэндж утверждает, что 2024 год станет годом гречки. По мнению эксперта, эта крупа войдет в рацион разных категорий блюд.

Коктейли со вкусом еды

Эксперты считают, что в будущем появятся коктейли со вкусом самой разной еды. Так, человек сможет сидеть перед камином, медленно потягивая копченый лосось или бублик.

Натуральность

Даже в 2024 году едоки не готовы смириться с понятием ультраобработанных продуктов. По этой причине даже в этом году ценнее всех будет натуральная еда.

Комплексная жара

В 2024 году, уверена Стрэндж, понятие вкуса усложнится. Помимо острого и кисло-сладкого появятся куда более сложные, богатые и глубокие оттенки вкусов.

ИИ и кулинария

Эксперты предполагают, что развитие искусственного интеллекта поможет в развитии индустрии питания и ресторанного бизнеса. ИИ может упростить логистику и лучшим образом справится с управлением заказов. Также он, возможно, будет знать о предпочтениях клиента больше, чем обычный повар, что поможет людям на кухне приготовить еду, которая гостю точно понравится.

Цвет года

Эксперты считают, что одним из ведущих трендов в еде 2024 года станут ароматы вишни и фиалки. Главным вкусом этого периода назвали персик.

Блюдо года

Эксперты Ассоциации специализированных продуктов питания предполагают, что в 2024 году на полках появится больше супов. А все потому что это блюдо успокаивает и встречается в культурах многих стран, что делает его универсальной позицией в меню.