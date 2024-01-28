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Готовим быстро: рецепт домашней запеканки за 20 минут

Запеканка — классическое домашнее блюдо, которое приносит уют и радость всем, кто его пробует. "Рамблер" поделится простым и вкусным рецептом сладкой домашней запеканки, которая станет настоящим украшением вашего стола и вызовет восторг у всех гостей. А главное — на ее приготовление потребуется не больше 20 минут!

Готовим быстро: рецепт домашней запеканки за 20 минут
© dreamstime.com

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 200 г сахара
  • 150 г сливочного масла
  • 200 г муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 чайная ложка ванильного сахара
  • 200 мл молока
  • 200 г свежих ягод (на ваш выбор)
  • сахарная пудра для украшения (по желанию)

Процесс приготовления:

1. Начинайте с подготовки формы для запеканки. Смажьте ее тонким слоем масла или используйте бумагу для выпечки, чтобы запеканка не залипла.

2. В миске взбейте яйца с сахаром до получения густой массы. Чтобы это сделать быстро, используйте миксер или венчик.

3. Растопите сливочное масло и добавьте его в яично-сахарную смесь. Перемешайте до получения однородной консистенции.

4. Постепенно добавьте муку и разрыхлитель в смесь, продолжая перемешивать. Добавьте также ванильный сахар для дополнительного аромата.

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5. Постепенно влейте молоко в тесто, продолжая перемешивать до получения гладкой и воздушной массы.

6. Аккуратно выложите половину теста в подготовленную форму и разровняйте его.

7. После этого равномерно распределите свежие ягоды по поверхности теста. Можете использовать клубнику, малину, чернику или любые другие ягоды по вашему выбору.

8. Покройте ягоды оставшимся тестом и разровняйте поверхность.

9. Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 20 минут, пока она не станет золотистой сверху.

10. Когда запеканка готова, достаньте ее из духовки и оставьте остыть немного.

11. Посыпьте запеканку сахарной пудрой для украшения и подайте к столу.

Этот простой рецепт позволит вам создать восхитительную сладкую запеканку за минимальное время. Вы можете экспериментировать с ингредиентами, добавлять свежие фрукты или ягоды по своему вкусу, чтобы создать уникальный вариант этого великолепного десерта. Приятного аппетита!

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