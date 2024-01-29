Как приготовить идеальную чашку чая: учёные раскрыли лучшие методы

Чай является одним из самых популярных напитков в мире. Учёные раскрыли лучшие методы приготовления чая.

© Сhampionat.com

Профессор Куан Выонг, руководитель отдела пищевой науки и питания человека в Университете Ньюкасла, говорит, что рецепт «идеальной» чашки чая будет зависеть от ваших целей.

«Что касается удовольствия, идеальная чашка чая характеризуется привлекательным цветом, сбалансированным вкусом, приятным и манящим ароматом, а также приятным послевкусием»

Если вы хотите извлечь максимум пользы для здоровья, то чай нужно заваривать в микроволновой печи в течение двух-трёх минут. Это, по словам эксперта, способствует равномерному нагреванию воды и быстрому высвобождению фитохимических веществ из чайных листьев в воду.

Профессор Чарльз Спенс, руководитель Лаборатории кроссмодальных исследований Оксфордского университета, считает, что секрет идеальной чашки чая — это разумный выбор кружки.

«Основываясь на исследованиях, которые я провёл и опубликовал ранее, розовая внешняя часть чашки, скорее всего, подчеркнёт сладость без необходимости добавлять слишком много сахара»

А если вы предпочитаете более крепкий напиток, то зелёные и жёлтые угловатые формы ассоциируются с более горьким вкусом.

Кэролайн Джакомин, аспирант ETH Zurich, советует добавить в чай немного лимонного сока. Она пояснила, что жёсткая вода может спровоцировать появление блестящей плёнки на поверхности напитка, и лимонный сок отлично справляется с этой проблемой.

По словам профессора Марка Миоданика, инженера-материаловика из Университетского колледжа Лондона, водопроводная вода недостаточно хороша для заваривания чая. Имеющийся там хлор ухудшает вкусовые качества. Она советует использовать бутилированную воду.