Узвар или компот: эксперты рассказали, какой напиток полезнее

Узвар (взвар), как и компот — это напитки, которые готовят из сухофруктов. Эксперты рассказали, какой напиток полезнее.

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Узвар — достаточно древний напиток, его история насчитывает несколько веков. В отличие от компота узвар не варят, а лишь доводят до кипения. Традиционным и главным компонентом узвара являются сухофрукты.

Как отмечают специалисты, традиционный узвар подвергают меньшей тепловой обработке, чем компот, в нем остается больше полезных витаминов и микроэлементов.

Таким образом, традиционный и натуральный узвар с медом вместо сахара будет полезнее компота. Напиток оказывает положительное влияние на состояние сосудов, способствует продлению молодости, здоровья и красоты, а также нормализует работу ЖКТ.

Эксперты также отмечают, что в состав узвара входят сушеные груши и яблоки, которые дарят организму витамины, заряд бодрости, а также способствуют выведению токсинов и солей тяжелых металлов. Умеренное содержание глюкозы обеспечивает нормальную работу головного мозга, передает Общественная Служба Новостей.