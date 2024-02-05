Голубые, круглые, в полоску: необычные сорта бананов

Недавно власти России приняли решение приостановить поставки в страну бананов из Эквадора. Россияне не на шутку распереживались, опасаясь, что навсегда лишатся любимого фрукта. Однако на самом деле сортов банана, который на самом деле ягода, существует множество. О львиной доле из них россияне даже не слышали.

О самых необычных сортах бананов читайте в нашем материале.

Ае Ае

Seaviewfarmshi.com

Бананы сорта Ае Ае русскому человеку напомнят добрый кабачок. Объем, светло-зеленый оттенок и полосы делают его братом-близнецом любимого в России овоща. Однако внутри банан Ае Ае имеет те же структуру и вкус, что и более известные в других странах его собратья.

Ае Ае встречаются редко, поэтому стоят дороже обычных бананов. Произрастает необычная ягода на Гавайских островах.

Голубые

Avantgardens

В представлении многих россиян банан имеет кожуру желтого оттенка. Она чернеет, когда ягода портится, из-за чего ее часто выбрасывают. Но мало кто знает, что в природе есть розовые, черные, оранжевые, красные, фиолетовые и даже голубые бананы, более известные как Голубая Ява.

Голубой банан произрастает в Юго-Восточной Азии, на Гавайях, Филиппинах и в Центральной Америке. Это очень редкая ягода с мякотью белого цвета и ванильным вкусом. Ее часто называют Ice Cream Banana, то есть Банан-мороженое.

Молящиеся руки

Scot Nelson/Flickr

Бананы сорта Praying Hands, как и остальные их собратья, растут на деревьях. Однако в случае с первыми, речь идет о дереве, чьи плоды напоминают сложенные в молитве человеческие руки.

Особенность этого сорта бананов не только в том, как они растут на Гавайях, но и во вкусе. Известно, что эта ягода обладает сладким вкусом с легкой кислинкой. В Сети пишут, что это похоже на апельсины и персики.

Дынеобразные

Sulcata Grove

Бананы сорта Питого отличаются от остальных формой: она у них почти круглая, но вытянутая. Русскому человеку такая ягода больше напомнит инжир, нежели банан. Да и растут они высоко на деревьях, что делает их схожими с зелеными кокосами.

Растут Питого в Юго-Восточной Азии. Несмотря на обычную форму, зрелый банан этого сорта имеет приятный вкус и кремовую структуру. Бананы Питого редко выращивают на коммерческой основе, но они имеют все шансы покорить любителей фруктов.

С семенами

Warut Roonguthai/commons.wikimedia.org

Продаваемые сегодня в магазинах бананы чаще всего относятся к выведенным искусственным образом сортам. Однако в природе существует дикая разновидность этой ягоды. Она съедобна, но мало кто отважится съесть ее полностью. Из-за того, что в мякоти диких бананов много семян, насладиться вкусом не удается.

Кроме того, в природе растут гигантские бананы длиной до 35 сантиметров, а также те, чья длина не превышает пяти сантиметров.

Есть даже сорт этой ягоды, которая пригодна к употреблению в зеленом цвете. А в Китае растет так называемый Золотой Лотос, схожий на початок кукурузы золотистого цвета. Это небольшой куст, считающийся карликовым бананом. Однако он не плодоносит, принося разве что эстетическое удовлетворение.