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Врач назвал лучший морепродукт по соотношению цены и пользы: видео

Врач Сергей Малоземов назвал кальмаров лучшим морепродуктом по соотношению цены и пользы для здоровья.

Кальмары богаты легкоусвояемым белком, при этом они достаточно низкокалорийны, что важно для тех, кто следит за весом. Также эти моллюски являются прекрасным природным источником йода и селена – микроэлементов, жизненно необходимых для работы щитовидной железы и иммунитета.

Перечислены продукты с наибольшим количеством кальция в составе

Однако врач отмечает, что полезными свойствами обладают именно кальмары в чистом виде. Кальмары в кляре, жареные или соленые не могут похвастаться таким же сбалансированным составом. В этих блюдах резко повышается доля жиров и соли, которые если употреблять в больших количествах вредят здоровью.

Лучше всего готовить из кальмаров легкие блюда – запекать на пару, варить или жарить на гриле. Это позволит максимально сохранить все полезные свойства.

Ранее «Рамблер» писал про бюджетные альтернативы дорогим суперфудам.

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