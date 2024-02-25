Соевый соус: так ли полезен, как кажется

Соевый соус — это один из самых распространенных приправ в мировой кулинарии, особенно в азиатской кухне. Но насколько полезен этот продукт, который мы так часто используем в еде? На этот вопрос в беседе с "Рамблером" ответила нутрициолог Вера Дудченко.

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Эксперт утверждает, соевый соус может иметь негативные последствия для здоровья, особенно при избыточном потреблении или выборе некачественного продукта. Прежде всего, по ее словам, многие коммерческие соусы содержат избыточное количество соли, что может привести к увеличению артериального давления и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это также может привести к задержке воды в организме, что способствует отекам и другим проблемам со здоровьем.

"Кроме того, многие виды соевого соуса содержат значительное количество добавленного сахара, что делает их более калорийными. Употребление избыточного количества сахара также может негативно сказаться на состоянии зубов и провоцировать развитие кариеса", — подчеркнула Дудченко.

Нутрициолог также призывает обратить внимание на содержание глютена в соевом соусе, что может стать проблемой для людей с целиакией или чувствительностью к этому веществу. Хотя соевый соус сам по себе не должен содержать клейковины, тем не менее некоторые производители могут добавлять его в состав соуса или производить его на оборудовании со следами глютена.

Польза соевого соуса Источник белка и аминокислот: соевый соус изготавливается из сои, которая является богатым источником растительного белка и аминокислот, необходимых для правильного функционирования организма.

соевый соус изготавливается из сои, которая является богатым источником растительного белка и аминокислот, необходимых для правильного функционирования организма. Богат антиоксидантами: в процессе ферментации сои для производства соевого соуса образуются антиоксиданты, такие как флавоноиды и изофлавоны. Они способствуют защите клеток от вредного воздействия свободных радикалов и снижают риск развития различных заболеваний, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания.

в процессе ферментации сои для производства соевого соуса образуются антиоксиданты, такие как флавоноиды и изофлавоны. Они способствуют защите клеток от вредного воздействия свободных радикалов и снижают риск развития различных заболеваний, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания. Минеральный состав: соевый соус содержит различные витамины и минералы, такие как железо, калий, магний и витамин К, которые играют важную роль в поддержании здоровья костей, сердца и мышц.

"Контроль за потреблением соевого соуса и разнообразие в рационе помогут поддерживать здоровый образ жизни и избежать негативных последствий для здоровья", — резюмировала специалист.