Лайфхак, который продлит срок хранения бананов на три-четыре дня

Бананы имеют свойство быстро портиться, поэтому неудивительно, что на сегодняшний день существуют самые разные лайфхаки по продлению их срока хранения. Об одном из таких сообщает издание Express.

Для этого, уверяют специалисты, достаточно отделить бананы друг от друга и обмотать кончик каждого пищевой пленкой. Благодаря паре действий бананы будут оставаться свежими на три-четыре дня дольше.

Бананы, как и многие другие фрукты, выделяют газ этилен, который отвечает за созревание плода и его внешние изменения, в том числе потемнение. Значительная часть газа выделяется из стеблей бананов, поэтому в случае их обертывания можно продлить им жизнь.