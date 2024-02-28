Простой способ очистить стиральную машину от плесени

Одна из наиболее распространенных проблем, связанных со стиральной машиной, – это плесень, наличие которой сказывается на качестве и запахе одежды. Эксперты клининговой компании рассказали изданию Express о лайфхаке, который поможет избавиться от грибков.

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Для решения проблемы достаточно прибегнуть к белому уксусу, уверяют эксперты. Процесс приготовления волшебного раствора максимально простой: нужно смешать в равных частях теплую воду и натуральный пищевой уксус.

Что делать дальше? Можно, например, пропитать губку или ненужную зубную щетку получившейся жидкостью и натереть ими лоток для порошка, уплотнитель, дверцу стиральной машины.

Для глобального очищения специалисты также советуют запустить стирку с раствором: достаточно поставить ее на 15-20 минут.