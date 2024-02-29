Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальный соус для итальянской пиццы

Шеф-повар Сергей Веревкин рассказал о том, в чем кроется секрет настоящего правильного соуса для итальянской пиццы.

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По словам специалиста, для итальянской пиццы подойдет только домашний свежеприготовленный соус. Готовить такой соус нужно из спелых вкусных помидоров, с чесноком, солью, свежими итальянскими травами и чесноком.

При этом шеф-повар отметил, что максимально ароматным соус получается, если еще за пару дней вытащить помидоры из холодильника и оставить в комнатной температуре. Шеф считает, что так они лучше раскроют свой вкус и аромат.

Способ приготовления такого соуса не вызовет труда: нужно просто перемолоть томаты и добавить к массе остальные ингредиенты.