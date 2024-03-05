Один простой шаг, который сделает вкус бурого риса намного лучше

Потребление бурого риса не только положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, но и делает волосы более густыми и крепкими, а кожу – более здоровой и красивой. Автор книг о еде и кулинарии Гарольд МакГи рассказал изданию Huffpost, какой простой шаг в приготовлении данного сорта крупы улучшит вкус блюда.

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По словам специалиста, в конце процесса варки риса нужно снять кастрюлю с огня и дать крупе настояться под крышкой в течение десяти минут. Это незамысловатое действие позволит гарниру до конца пропариться.

"Требуется время, чтобы поглощенная рисом вода равномерно распределилась по всем зернам и пропитала крахмал в середине каждого из них".

Подача горячего риса сразу же после выключения плиты приведет к тому, что он будет более сухим и твердым, резюмировал МакГи.