5 необычных начинок для блинов на масленицу

Затейливые начинки могут превратить обычные блины в настоящий кулинарный шедевр. "Рамблер" поделится необычными и вкусными рецептами на Масленицу, которые обязательно понравятся вашей семье и гостям.

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Сырная начинка с яблоками и орехами

Смешайте тертый сыр (например, гауду или чеддер) с нарезанными кубиками яблок и грецкими орехами. Добавьте немного меда и корицы для аромата. Эта начинка прекрасно сочетается с тонкими блинами, создавая удивительный вкусовой букет.

Креветочно-авокадная начинка

Поджарьте креветки на сковороде с чесноком и зеленью, добавив предварительно немного масла. Затем разомните спелый авокадо и смешайте с готовыми морепродуктами. Добавьте щепотку лимонного сока и соли. Эта начинка придаст блинам нежный морской вкус и делает их более питательными.

Грибная начинка с сыром и тимьяном

Обжарьте нарезанные грибы с луком и тимьяном до золотистой корочки. Положите эту смесь на блины и посыпьте натертым сыром (например, пармезаном или гаудой). Затем сложите блины в трубочки и запекайте в духовке до тех пор, пока сыр не расплавится. Это изысканная версия блинов удовлетворит даже самых взыскательных гурманов.

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Творожно-шпинатная начинка с лимонным соком

Смешайте свежий творог с мелко нарезанным шпинатом. Добавьте в смесь растопленное сливочное масло. Затем посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей блинов на стол, полейте их лимонным соком, чтобы придать им освежающий и ароматный вкус.

Фруктово-мятная начинка с йогуртом

Нарежьте свежие фрукты (например, клубнику, манго и персики) и смешайте их с мелко нарезанной мятой. Добавьте немного меда или кленового сиропа для сладости. Подавайте блины с этой фруктово-мятной начинкой, дополнительно украсив их свежими листьями мяты и щепоткой корицы.

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