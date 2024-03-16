Откуда пришло название десерта «Птичье молоко»

В восемьдесятые годы прошлого века в Советском Союзе появилась легендарная сладость, которая завоевала сердца миллионов людей и стала символом утонченного вкуса и роскоши. Речь идет о конфетах и торте под названием «Птичье молоко». Об истории их происхождения расскажет "Рамблер".

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Термин «птичье молоко» использовался в древности для обозначения чего-то невиданного, чудесного и исключительного. Мифы утверждали, что тот, кто попробует молоко, которым кормят птенцов райские птицы, станет неуязвимым для болезней и травм. Европейские сказания вдохновлялись этим мотивом, отправляя своих героев на поиски этого волшебного напитка.

Первые конфеты с нежным суфле, похожим на «птичье молоко», появились в 1936 году в Варшаве, под названием «Ptasie mlechko». Они создавались по технологии, аналогичной изготовлению зефира, но без использования яиц. Но как десерт дошел до Советского Союза?

Все началось с того, что министр пищевой промышленности СССР открыл для себя эти конфеты во время визита в Чехословакию в 1967 году. Вернувшись на родину, он приказал кондитерам фабрики «Рот-Фронт» создать аналогичный продукт. Был разработан уникальный рецепт, который и стал основой для легендарных конфет.

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В 1978 году на свет появился торт с таким же названием, но с несколько измененным рецептом. Идея принадлежит главе кондитерского цеха ресторана «Прага» в Москве, Владимиру Гуральнику. Испытания продолжались долгое время, прежде чем была найдена идеальная консистенция суфле. Замена желатина на агар-агар стала ключом к успеху.

Сегодня торт «Птичье Молоко» - это не просто десерт, это культовое блюдо, которое собирает вокруг себя любителей изысканных вкусов и превосходного качества. На протяжении многих лет он продолжает оставаться символом роскоши и непревзойденного вкуса, даруя радость и удовольствие своим поклонникам.

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