Дуриан — самый противоречивый фрукт в мире

Дуриан, известный также как "король фруктов" в Юго-Восточной Азии, обладает крайне противоречивыми характеристиками. Подробнее о его вкусовых особенностях и полезных свойствах расскажет “Рамблер”.

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Дуриан растет в тропических лесах Юго-Восточной Азии, в таких странах, как Малайзия, Индонезия, Таиланд и Филиппины. Название "дуриан" происходит от малайского слова "дуриан" или "дулуриан", которое в переводе означает "шипастый фрукт". И это имя в полной мере отражает внешний вид этого фрукта. Действительно, его корка усыпана острыми шипами, которые делают его не самым привлекательным на первый взгляд.

Дуриан — это крупный плод, достигающий веса от одного до трех килограммов. При разрезании высвобождается интенсивный аромат, который для многих является его ключевой отличительной особенностью. Он напоминает протухшие яйца, жареный лук, сероводород. А все из-за высокого содержания серы в составе, которая от контакта с воздухом дает этот противный и въедливый запах.

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Мякоть дуриана имеет кремовую текстуру и сладковатый вкус, который также вызывает противоречивые реакции. Для одних людей он представляет собой настоящий деликатес, сочетающий в себе сладость и кремовость с нотками орехов и карамели. Другие же считают его вкус слишком интенсивным и неприятным, описывая его как "гнилой лук".

Хотя дуриан нередко вызывает контроверсии, он обладает рядом полезных свойств. Он содержит витамины, такие как витамин С, витамин В6, витамин А и фолиевую кислоту, а также минералы, включая калий, магний и медь. Он богат пищевыми волокнами, которые способствуют нормальному функционированию пищеварительной системы и предотвращают запоры. Также регулярное употребление фрукта поднимает иммунитет, предотвращая развитие инфекций и простуд, способствует сохранению молодости и здоровья кожи, снижает риск развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

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