Простой лайфхак, который не даст хлебу заплесневеть

Женщина поделилась простым лайфхаком, как хранить хлеб, чтобы он не плесневел
Плесневение хлеба – необратимый процесс. Но его можно отсрочить на несколько дней и даже недель.
Блогерша Катя Макл, которая рассказывает о семейной жизни, рецептах и различных полезных лайфхаках, поделилась простым и бюджетным, но очень эффективным способом предотвратить появление злосчастных грибков на хлебе.
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По словам девушки, для этого нужен один единственный продукт – сельдерей. Достаточно вставить стебель растения в пакет с хлебом, и он будет забирать себе всю образующуюся влагу.
Подписчики Кати воодушевились ее лайфхаком и заявили, что обязательно его опробуют.
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