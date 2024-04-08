Простой лайфхак, который не даст хлебу заплесневеть

Плесневение хлеба – необратимый процесс. Но его можно отсрочить на несколько дней и даже недель.

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Блогерша Катя Макл, которая рассказывает о семейной жизни, рецептах и различных полезных лайфхаках, поделилась простым и бюджетным, но очень эффективным способом предотвратить появление злосчастных грибков на хлебе.

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По словам девушки, для этого нужен один единственный продукт – сельдерей. Достаточно вставить стебель растения в пакет с хлебом, и он будет забирать себе всю образующуюся влагу.

Подписчики Кати воодушевились ее лайфхаком и заявили, что обязательно его опробуют.

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