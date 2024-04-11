В чем реальная разница между мандаринами и апельсинами

Мандарины и апельсины — два ярких представителя цитрусовых семейства, но за их сочными дышащими кожурками скрывается кладезь полезных веществ. "Рамблер" раскроет истинные различия между ними, рассматривая их витаминную ценность и влияние на здоровье.

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В целом, мандарины и апельсины имеют сходную пищевую ценность. Однако мандарины обычно содержат немного больше калорий на порцию. Они также содержат немного больше углеводов.

Одно из заметных различий в пищевой ценности мандаринов и апельсинов состоит в том, что апельсины содержат более чем вдвое больше витамина C. Витамин C — это мощный антиоксидант, который помогает поддерживать соединительные ткани, включая кожу, кровеносные сосуды и кости. Также этот водорастворимый антиоксидант борется с свободными радикалами, которые могут играть роль в предотвращении рака.

Исследование NLM показало, что люди, выпившие две чашки апельсинового сока ежедневно в течение 12 месяцев, имели более низкий уровень "плохого" холестерина LDL и общего холестерина, чем те, кто не пили апельсиновый сок. Более того, Третье национальное исследование по здоровью и питанию (NHANES III) оценило данные более 6000 человек. Те, у кого было самое высокое содержание в крови витамина C, имели значительно более низкое распространение Helicobacter pylori (H. pylori), бактерии, ответственной за язвы желудка. Поэтому, учитывая высокое содержание витамина C в апельсинах, их потребление может быть полезным для предотвращения язв желудка, вызванных H. pylori.

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У апельсинов также больше пищевых волокон, чем у мандаринов, что делает их очень хорошим источником этого полезного углевода. Однако мандарины содержат больше витамина А на порцию. Одна порция мандарина объемом 3,5 унции предоставляет 14% суточной нормы, а апельсины — 4%. Как мандарины, так и апельсины предоставляют хороший набор питательных веществ, включая калий, тиамин и фолиевую кислоту.

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