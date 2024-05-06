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Вяленое мясо: три простых домашних рецептов

Вяление — это метод консервирования, который позволяет сохранить продукт на длительный срок без холодильника. Этот веками проверенный способ, подходящий и для мяса, также придает ему особый вкус и аромат. "Рамблер" предложит несколько простых рецептов, которые можно легко реализовать дома.

Вяленое мясо: три простых домашних рецептов
© dreamstime.com

Вяленое говяжье мясо с травами и специями

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего мяса (лучше всего использовать вырезку или окорок)
  • 2 ст. ложки соли
  • 1 ст. ложка черного перца
  • 1 ст. ложка сушеного тимьяна
  • 1 ст. ложка сушеного розмарина
  • 2 зубчика чеснока, измельченные
  • Пергамент для запекания

Способ приготовления:

  1. Натрите мясо солью, перцем, тимьяном, розмарином и измельченным чесноком.
  2. Заверните мясо в пергамент и оставьте на ночь в холодильнике.
  3. На следующий день выньте мясо из холодильника и выложите на доску в холодное, проветриваемое место, например, на балкон или веранду.
  4. Дайте мясу высохнуть на воздухе в течение трех-четырех дней, переворачивая его время от времени.
  5. После высыхания мясо готово к употреблению. Его можно нарезать тонкими ломтями и подавать как закуску или добавлять в блюда.

Вяленая свинина с красным перцем и чесноком

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины (бедро или окорок)
  • 3 ст. ложки соли
  • 2 ст. ложки красного молотого перца
  • 4 зубчика чеснока, измельченные

Способ приготовления:

  1. Разрежьте свинину на куски толщиной примерно 2 см.
  2. Смешайте соль, красный перец и измельченный чеснок.
  3. Натрите смесью свинину, убедившись, что она равномерно покрыта специями.
  4. Уложите мясо на сетку или доску и оставьте на два-три дня в прохладном месте.
  5. После высыхания мясо готово к употреблению. Храните его в герметичной упаковке в прохладном месте.

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Вяленая баранина с ароматными травами

Ингредиенты:

  • 800 г баранины (лучше всего использовать вырезку)
  • 2 ст. ложки соли
  • 1 ст. ложка сушеного орегано
  • 1 ст. ложка сушеного майорана
  • 1 ст. ложка сушеного базилика

Способ приготовления:

  1. Натрите мясо солью и смешайте с сушеными травами.
  2. Уложите мясо на сетку и оставьте на два-три дня в холодильник.
  3. После высыхания мясо будет готово к употреблению. Подавайте его как закуску или добавляйте в различные блюда.

Вяленое мясо отлично подходит как закуска к вину или пиву, а также как ингредиент для приготовления различных блюд. Попробуйте эти простые рецепты дома и наслаждайтесь вкусом и ароматом этого деликатеса.

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