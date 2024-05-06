Вяленое мясо: три простых домашних рецептов
Вяление — это метод консервирования, который позволяет сохранить продукт на длительный срок без холодильника. Этот веками проверенный способ, подходящий и для мяса, также придает ему особый вкус и аромат. "Рамблер" предложит несколько простых рецептов, которые можно легко реализовать дома.
Вяленое говяжье мясо с травами и специями
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего мяса (лучше всего использовать вырезку или окорок)
- 2 ст. ложки соли
- 1 ст. ложка черного перца
- 1 ст. ложка сушеного тимьяна
- 1 ст. ложка сушеного розмарина
- 2 зубчика чеснока, измельченные
- Пергамент для запекания
Способ приготовления:
- Натрите мясо солью, перцем, тимьяном, розмарином и измельченным чесноком.
- Заверните мясо в пергамент и оставьте на ночь в холодильнике.
- На следующий день выньте мясо из холодильника и выложите на доску в холодное, проветриваемое место, например, на балкон или веранду.
- Дайте мясу высохнуть на воздухе в течение трех-четырех дней, переворачивая его время от времени.
- После высыхания мясо готово к употреблению. Его можно нарезать тонкими ломтями и подавать как закуску или добавлять в блюда.
Вяленая свинина с красным перцем и чесноком
Ингредиенты:
- 1 кг свинины (бедро или окорок)
- 3 ст. ложки соли
- 2 ст. ложки красного молотого перца
- 4 зубчика чеснока, измельченные
Способ приготовления:
- Разрежьте свинину на куски толщиной примерно 2 см.
- Смешайте соль, красный перец и измельченный чеснок.
- Натрите смесью свинину, убедившись, что она равномерно покрыта специями.
- Уложите мясо на сетку или доску и оставьте на два-три дня в прохладном месте.
- После высыхания мясо готово к употреблению. Храните его в герметичной упаковке в прохладном месте.
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Вяленая баранина с ароматными травами
Ингредиенты:
- 800 г баранины (лучше всего использовать вырезку)
- 2 ст. ложки соли
- 1 ст. ложка сушеного орегано
- 1 ст. ложка сушеного майорана
- 1 ст. ложка сушеного базилика
Способ приготовления:
- Натрите мясо солью и смешайте с сушеными травами.
- Уложите мясо на сетку и оставьте на два-три дня в холодильник.
- После высыхания мясо будет готово к употреблению. Подавайте его как закуску или добавляйте в различные блюда.
Вяленое мясо отлично подходит как закуска к вину или пиву, а также как ингредиент для приготовления различных блюд. Попробуйте эти простые рецепты дома и наслаждайтесь вкусом и ароматом этого деликатеса.
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