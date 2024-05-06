Вяленое мясо: три простых домашних рецептов

Вяление — это метод консервирования, который позволяет сохранить продукт на длительный срок без холодильника. Этот веками проверенный способ, подходящий и для мяса, также придает ему особый вкус и аромат. "Рамблер" предложит несколько простых рецептов, которые можно легко реализовать дома.

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Вяленое говяжье мясо с травами и специями

Ингредиенты:

500 г говяжьего мяса (лучше всего использовать вырезку или окорок)

2 ст. ложки соли

1 ст. ложка черного перца

1 ст. ложка сушеного тимьяна

1 ст. ложка сушеного розмарина

2 зубчика чеснока, измельченные

Пергамент для запекания

Способ приготовления:

Натрите мясо солью, перцем, тимьяном, розмарином и измельченным чесноком. Заверните мясо в пергамент и оставьте на ночь в холодильнике. На следующий день выньте мясо из холодильника и выложите на доску в холодное, проветриваемое место, например, на балкон или веранду. Дайте мясу высохнуть на воздухе в течение трех-четырех дней, переворачивая его время от времени. После высыхания мясо готово к употреблению. Его можно нарезать тонкими ломтями и подавать как закуску или добавлять в блюда.

Вяленая свинина с красным перцем и чесноком

Ингредиенты:

1 кг свинины (бедро или окорок)

3 ст. ложки соли

2 ст. ложки красного молотого перца

4 зубчика чеснока, измельченные

Способ приготовления:

Разрежьте свинину на куски толщиной примерно 2 см. Смешайте соль, красный перец и измельченный чеснок. Натрите смесью свинину, убедившись, что она равномерно покрыта специями. Уложите мясо на сетку или доску и оставьте на два-три дня в прохладном месте. После высыхания мясо готово к употреблению. Храните его в герметичной упаковке в прохладном месте.

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Вяленая баранина с ароматными травами

Ингредиенты:

800 г баранины (лучше всего использовать вырезку)

2 ст. ложки соли

1 ст. ложка сушеного орегано

1 ст. ложка сушеного майорана

1 ст. ложка сушеного базилика

Способ приготовления:

Натрите мясо солью и смешайте с сушеными травами. Уложите мясо на сетку и оставьте на два-три дня в холодильник. После высыхания мясо будет готово к употреблению. Подавайте его как закуску или добавляйте в различные блюда.

Вяленое мясо отлично подходит как закуска к вину или пиву, а также как ингредиент для приготовления различных блюд. Попробуйте эти простые рецепты дома и наслаждайтесь вкусом и ароматом этого деликатеса.

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