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Пять рецептов десертов за 10 минут

Многие ведут насыщенную жизнь, но это не повод отказываться от вкусных десертов. В этой статье "Рамблер" предлагает несколько простых и быстрых в приготовлении сладостей, которые можно сделать всего за 10 минут.

Пять рецептов десертов за 10 минут
© dreamstime.com

Шоколадный мусс

Ингредиенты:

  • 100 г темного шоколада
  • 200 мл сливок для взбивания
  • 1 ст. ложка сахара

Приготовление:

  1. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.
  2. Взбейте сливки с сахаром до пиков.
  3. Аккуратно вмешайте растопленный шоколад в взбитые сливки.
  4. Разложите мусс по креманкам и подавайте сразу или охладите в холодильнике.

Ягодный смузи

Ингредиенты:

  • 200 г замороженных ягод
  • 1 банан
  • 200 мл йогурта
  • 1 ст. ложка меда

Приготовление:

  1. Поместите все ингредиенты в блендер.
  2. Взбейте до однородной консистенции.
  3. Перелейте в стаканы и сразу подавайте.

Банановый пудинг

Ингредиенты:

  • 2 банана
  • 200 мл молока
  • 2 ст. ложки кукурузного крахмала
  • 2 ст. ложки сахара
  • 1 ч. ложка ванильного экстракта

Приготовление:

  • В миске смешайте молоко, крахмал, сахар и ванильный экстракт.
  • Поместите смесь в микроволновку на две минуты, периодически перемешивая.
  • Разомните бананы вилкой и добавьте к молочной смеси.
  • Перемешайте и разложите по порционным чашкам.

Десерты для худеющих: рецепты из фиников

Экспресс-тирамису

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного сыра (маскарпоне)
  • 100 мл крепкого кофе
  • 1 ст. ложка какао-порошка
  • 2 ст. ложки сахара
  • 100 г печенья савоярди

Приготовление:

  • Взбейте сливочный сыр с сахаром до однородности.
  • Окуните печенье в кофе и выложите на дно стаканов.
  • Сверху выложите слой крема из сыра.
  • Повторите слои, завершив кремом.
  • Посыпьте какао-порошком и подавайте сразу.

Фруктовый салат

Ингредиенты:

  • 1 яблоко
  • 1 груша
  • 1 апельсин
  • 1 банан
  • 200 мл натурального йогурта
  • 1 ст. ложка меда
  • Орехи или мюсли для посыпки

Приготовление:

  1. Нарежьте все фрукты кубиками.
  2. Смешайте фрукты с йогуртом и медом.
  3. Посыпьте орехами или мюсли перед подачей.

С этими рецептами вы всегда будете готовы к неожиданному приходу гостей или к ленивой готовке после работы. Помните, что перечисленные способы приготовления сладостей не аксиома, будьте гибкими и эксперментируйте с ингредиентами.

Ранее мы писали, откуда пришло название десерта «Птичье молоко».

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