Пять рецептов десертов за 10 минут
Многие ведут насыщенную жизнь, но это не повод отказываться от вкусных десертов. В этой статье "Рамблер" предлагает несколько простых и быстрых в приготовлении сладостей, которые можно сделать всего за 10 минут.
Шоколадный мусс
Ингредиенты:
- 100 г темного шоколада
- 200 мл сливок для взбивания
- 1 ст. ложка сахара
Приготовление:
- Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.
- Взбейте сливки с сахаром до пиков.
- Аккуратно вмешайте растопленный шоколад в взбитые сливки.
- Разложите мусс по креманкам и подавайте сразу или охладите в холодильнике.
Ягодный смузи
Ингредиенты:
- 200 г замороженных ягод
- 1 банан
- 200 мл йогурта
- 1 ст. ложка меда
Приготовление:
- Поместите все ингредиенты в блендер.
- Взбейте до однородной консистенции.
- Перелейте в стаканы и сразу подавайте.
Банановый пудинг
Ингредиенты:
- 2 банана
- 200 мл молока
- 2 ст. ложки кукурузного крахмала
- 2 ст. ложки сахара
- 1 ч. ложка ванильного экстракта
Приготовление:
- В миске смешайте молоко, крахмал, сахар и ванильный экстракт.
- Поместите смесь в микроволновку на две минуты, периодически перемешивая.
- Разомните бананы вилкой и добавьте к молочной смеси.
- Перемешайте и разложите по порционным чашкам.
Десерты для худеющих: рецепты из фиников
Экспресс-тирамису
Ингредиенты:
- 200 г сливочного сыра (маскарпоне)
- 100 мл крепкого кофе
- 1 ст. ложка какао-порошка
- 2 ст. ложки сахара
- 100 г печенья савоярди
Приготовление:
- Взбейте сливочный сыр с сахаром до однородности.
- Окуните печенье в кофе и выложите на дно стаканов.
- Сверху выложите слой крема из сыра.
- Повторите слои, завершив кремом.
- Посыпьте какао-порошком и подавайте сразу.
Фруктовый салат
Ингредиенты:
- 1 яблоко
- 1 груша
- 1 апельсин
- 1 банан
- 200 мл натурального йогурта
- 1 ст. ложка меда
- Орехи или мюсли для посыпки
Приготовление:
- Нарежьте все фрукты кубиками.
- Смешайте фрукты с йогуртом и медом.
- Посыпьте орехами или мюсли перед подачей.
С этими рецептами вы всегда будете готовы к неожиданному приходу гостей или к ленивой готовке после работы. Помните, что перечисленные способы приготовления сладостей не аксиома, будьте гибкими и эксперментируйте с ингредиентами.
Ранее мы писали, откуда пришло название десерта «Птичье молоко».
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