Пять рецептов десертов за 10 минут

Многие ведут насыщенную жизнь, но это не повод отказываться от вкусных десертов. В этой статье "Рамблер" предлагает несколько простых и быстрых в приготовлении сладостей, которые можно сделать всего за 10 минут.

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Шоколадный мусс

Ингредиенты:

100 г темного шоколада

200 мл сливок для взбивания

1 ст. ложка сахара

Приготовление:

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Взбейте сливки с сахаром до пиков. Аккуратно вмешайте растопленный шоколад в взбитые сливки. Разложите мусс по креманкам и подавайте сразу или охладите в холодильнике.

Ягодный смузи

Ингредиенты:

200 г замороженных ягод

1 банан

200 мл йогурта

1 ст. ложка меда

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер. Взбейте до однородной консистенции. Перелейте в стаканы и сразу подавайте.

Банановый пудинг

Ингредиенты:

2 банана

200 мл молока

2 ст. ложки кукурузного крахмала

2 ст. ложки сахара

1 ч. ложка ванильного экстракта

Приготовление:

В миске смешайте молоко, крахмал, сахар и ванильный экстракт.

Поместите смесь в микроволновку на две минуты, периодически перемешивая.

Разомните бананы вилкой и добавьте к молочной смеси.

Перемешайте и разложите по порционным чашкам.

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Экспресс-тирамису

Ингредиенты:

200 г сливочного сыра (маскарпоне)

100 мл крепкого кофе

1 ст. ложка какао-порошка

2 ст. ложки сахара

100 г печенья савоярди

Приготовление:

Взбейте сливочный сыр с сахаром до однородности.

Окуните печенье в кофе и выложите на дно стаканов.

Сверху выложите слой крема из сыра.

Повторите слои, завершив кремом.

Посыпьте какао-порошком и подавайте сразу.

Фруктовый салат

Ингредиенты:

1 яблоко

1 груша

1 апельсин

1 банан

200 мл натурального йогурта

1 ст. ложка меда

Орехи или мюсли для посыпки

Приготовление:

Нарежьте все фрукты кубиками. Смешайте фрукты с йогуртом и медом. Посыпьте орехами или мюсли перед подачей.

С этими рецептами вы всегда будете готовы к неожиданному приходу гостей или к ленивой готовке после работы. Помните, что перечисленные способы приготовления сладостей не аксиома, будьте гибкими и эксперментируйте с ингредиентами.

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