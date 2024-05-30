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Салаты с грейпфрутом: пять рецептов

Грейпфрут, известный своим ярким вкусом и сочной текстурой, является отличным ингредиентом для создания необычных и освежающих салатов. Он делает каждое блюдо не только вкусным, но и полезным. "Рамблер" представит несколько рецептов, которые удивят и порадуют гостей.

Салаты с грейпфрутом: пять рецептов
© dreamstime.com

1. Салат с грейпфрутом и авокадо

Ингредиенты:

  • 1 грейпфрут
  • 1 авокадо
  • 100 г руколы
  • 50 г козьего сыра
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите грейпфрут, разделите на дольки и удалите пленки.
  2. Нарежьте авокадо тонкими ломтиками.
  3. Выложите руколу на тарелку, добавьте дольки грейпфрута и авокадо.
  4. Посыпьте крошками козьего сыра.
  5. Смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль и перец по вкусу. Полейте салат получившейся заправкой.
  6. Тщательно перемешайте и подавайте к столу.

2. Салат с грейпфрутом и креветками

Ингредиенты:

  • 1 грейпфрут
  • 200 г очищенных креветок
  • 1 авокадо
  • 100 г шпината
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. рисового уксуса
  • 1 ч. л. меда
  • 1 зубчик чеснока
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите грейпфрут и разделите его на дольки, удалив все пленки.
  2. Нарежьте авокадо кубиками.
  3. Обжарьте креветки на сковороде до готовности.
  4. Выложите шпинат на тарелку, добавьте грейпфрут, авокадо и креветки.
  5. Для заправки смешайте соевый соус, рисовый уксус, мед и измельченный чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу.
  6. Полейте салат заправкой и перемешайте перед подачей.

3. Салат с грейпфрутом и курицей

Ингредиенты:

  • 1 грейпфрут
  • 200 г куриного филе
  • 100 г салата айсберг
  • 1 огурец
  • 2 ст. л. греческого йогурта
  • 1 ст. л. майонеза
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите грейпфрут, разделите на дольки и удалите пленки.
  2. Отварите куриное филе до готовности и нарежьте его кубиками.
  3. Нарежьте огурец тонкими ломтиками.
  4. Выложите салат айсберг на тарелку, добавьте курицу, грейпфрут и огурец.
  5. Для заправки смешайте греческий йогурт, майонез и дижонскую горчицу. Добавьте соль и перец по вкусу.
  6. Полейте салат заправкой и перемешайте перед подачей.

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4. Салат с грейпфрутом и свеклой

Ингредиенты:

  • 1 грейпфрут
  • 2 средние свеклы
  • 100 г козьего сыра
  • 50 г грецких орехов
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите грейпфрут, разделите на дольки и удалите пленки.
  2. Отварите свеклу, очистите и нарежьте кубиками.
  3. Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде.
  4. Выложите свеклу и грейпфрут на тарелку, добавьте крошки козьего сыра и грецкие орехи.
  5. Для заправки смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом, добавьте соль и перец по вкусу.
  6. Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.

5. Салат с грейпфрутом и киноа

Ингредиенты:

  • 1 грейпфрут
  • 1 стакан приготовленного киноа
  • 100 г шпината
  • 1 авокадо
  • 50 г феты
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите грейпфрут, разделите на дольки и удалите пленки.
  2. Нарежьте авокадо кубиками.
  3. Выложите шпинат на тарелку, добавьте киноа, грейпфрут и авокадо.
  4. Посыпьте крошками феты.
  5. Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль и перец по вкусу.
  6. Полейте салат заправкой и перемешайте перед подачей.

Грейпфрут придает салатам свежесть и яркость, делая их идеальными для любого сезона. Эти рецепты помогут вам насладиться необычными вкусами и разнообразить ваше меню.

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