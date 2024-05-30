Салаты с грейпфрутом: пять рецептов
Грейпфрут, известный своим ярким вкусом и сочной текстурой, является отличным ингредиентом для создания необычных и освежающих салатов. Он делает каждое блюдо не только вкусным, но и полезным. "Рамблер" представит несколько рецептов, которые удивят и порадуют гостей.
1. Салат с грейпфрутом и авокадо
Ингредиенты:
- 1 грейпфрут
- 1 авокадо
- 100 г руколы
- 50 г козьего сыра
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Очистите грейпфрут, разделите на дольки и удалите пленки.
- Нарежьте авокадо тонкими ломтиками.
- Выложите руколу на тарелку, добавьте дольки грейпфрута и авокадо.
- Посыпьте крошками козьего сыра.
- Смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль и перец по вкусу. Полейте салат получившейся заправкой.
- Тщательно перемешайте и подавайте к столу.
2. Салат с грейпфрутом и креветками
Ингредиенты:
- 1 грейпфрут
- 200 г очищенных креветок
- 1 авокадо
- 100 г шпината
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. рисового уксуса
- 1 ч. л. меда
- 1 зубчик чеснока
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Очистите грейпфрут и разделите его на дольки, удалив все пленки.
- Нарежьте авокадо кубиками.
- Обжарьте креветки на сковороде до готовности.
- Выложите шпинат на тарелку, добавьте грейпфрут, авокадо и креветки.
- Для заправки смешайте соевый соус, рисовый уксус, мед и измельченный чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Полейте салат заправкой и перемешайте перед подачей.
3. Салат с грейпфрутом и курицей
Ингредиенты:
- 1 грейпфрут
- 200 г куриного филе
- 100 г салата айсберг
- 1 огурец
- 2 ст. л. греческого йогурта
- 1 ст. л. майонеза
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Очистите грейпфрут, разделите на дольки и удалите пленки.
- Отварите куриное филе до готовности и нарежьте его кубиками.
- Нарежьте огурец тонкими ломтиками.
- Выложите салат айсберг на тарелку, добавьте курицу, грейпфрут и огурец.
- Для заправки смешайте греческий йогурт, майонез и дижонскую горчицу. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Полейте салат заправкой и перемешайте перед подачей.
Рецепт настоящего мексиканского гуакамоле
4. Салат с грейпфрутом и свеклой
Ингредиенты:
- 1 грейпфрут
- 2 средние свеклы
- 100 г козьего сыра
- 50 г грецких орехов
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Очистите грейпфрут, разделите на дольки и удалите пленки.
- Отварите свеклу, очистите и нарежьте кубиками.
- Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде.
- Выложите свеклу и грейпфрут на тарелку, добавьте крошки козьего сыра и грецкие орехи.
- Для заправки смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом, добавьте соль и перец по вкусу.
- Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.
5. Салат с грейпфрутом и киноа
Ингредиенты:
- 1 грейпфрут
- 1 стакан приготовленного киноа
- 100 г шпината
- 1 авокадо
- 50 г феты
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Очистите грейпфрут, разделите на дольки и удалите пленки.
- Нарежьте авокадо кубиками.
- Выложите шпинат на тарелку, добавьте киноа, грейпфрут и авокадо.
- Посыпьте крошками феты.
- Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль и перец по вкусу.
- Полейте салат заправкой и перемешайте перед подачей.
Грейпфрут придает салатам свежесть и яркость, делая их идеальными для любого сезона. Эти рецепты помогут вам насладиться необычными вкусами и разнообразить ваше меню.
Ранее мы писали про гипоаллергенные рецепты любимых блюд, которые не хуже обычных.