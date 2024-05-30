Правда ли, что нельзя хранить картофель в холодильнике

30 мая отмечается Международный день картофеля. В честь памятной даты эксперт рассказал изданию Express UK, как правильно хранить крахмалистый овощ.

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Автор популярных рецептов и основатель компании Watch Learn Eat Аддисон ЛаБонте советует не хранить картофель в холодильнике. И вот почему.

"Это может привести к химической реакции, в результате которой повысится уровень химического вещества под названием акриламид".

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Оно может нанести вред здоровью, если употреблять его в больших количествах. Согласно результатам ряда исследований, акриламид повышает риск развития рака.

Лучше всего держать картофель при комнатной температуре, в темном и прохладном месте.

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