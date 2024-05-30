«Добавьте чеснок, имбирь и рыбный соус». В Сети обсуждают необычный рецепт кофе
Пользователи Сети делятся друг с другом разными рецептами. И некоторые из них, мягко говоря, специфические.
Пивовары из Golden Brown Coffee поддались новому тренду и решили попробовать необычный рецепт приготовления кофе. В нем присутствуют три ингредиента: сам кофе, молоко и... зеленый лук. Отмечается, что напиток пользуется популярностью в Китае.
Основатель фирмы не только приготовил кофе с луком, но и попробовал его. Впечатления он описал лаконичной фразой "это ужасно".
Простой лайфхак, который не даст хлебу заплесневеть
Пользователи Сети тоже не оценили задумку.
"Кофе с маслом намного полезнее", "Добавьте туда немного чеснока, имбиря и рыбного соуса", "В наши дни кофе становится все более странным".
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