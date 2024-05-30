Жареные или сырые: в каком виде орехи полезнее

Орехи являются богатым источником питательных веществ. В них есть полезные жиры, белки, клетчатка и множество других необходимых организму витаминов и минералов. Но в каком виде орехи лучше есть?

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По мнению врача Ачутана Эсвара, орехи в сыром виде полезнее, чем после обжарки.

"Обжарка может изменить их "питательный профиль", но степень этих изменений зависит от температуры и продолжительности обжарки".

Особенно чувствительные к нагреванию витамины (например, групп Е и В) могут разлагаться во время жарки. Но большинство минералов, в том числе магний, фосфор и цинк, не разрушаются под воздействием высоких температур.

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Жиры в орехах тоже представляют собой проблему в данном случае. Если мононенасыщенные жиры спокойно переживают тепло во время обжарки, то полиненасыщенные жиры могут окисляться. Это, в свою очередь, приводит к образованию вредных соединений: например, канцерогенов.

"Чрезмерная обжарка грозит потерей отдельных полезных веществ, поэтому лучше всего жарить орехи при умеренных температурах".

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