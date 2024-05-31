Четыре рецепта растительного молока

Растительное молоко становится все более популярным среди людей, ищущих здоровую альтернативу коровьему. Оно подходит для вегетарианцев, веганов, людей с непереносимостью лактозы и просто тех, кто хочет попробовать что-то новое. "Рамблер" раскроет несколько популярных рецептов этого продукта, которые можно легко приготовить дома.

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Миндальное молоко

Миндальное молоко – одно из самых популярных видов растительного молока. Оно обладает нежным ореховым вкусом и богато витамином Е.

Ингредиенты:

1 стакан миндаля

4 стакана воды

Щепотка соли

1-2 финика (по желанию, для сладости)

1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)

Приготовление:

Замочите миндаль в воде на ночь (или минимум на 8 часов). Слейте воду и промойте миндаль. В блендере смешайте миндаль, свежую воды, соль, финики и ванильный экстракт. Процедите смесь через марлю или специальный мешок для молока. Перелейте готовое молоко в бутылку и храните в холодильнике до четырех дней.

Овсяное молоко

Овсяное молоко имеет мягкий вкус и кремообразную текстуру. Оно идеально подходит для добавления в кофе или смузи.

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев

4 стакана воды

Щепотка соли

1-2 финика или мед (по желанию, для сладости)

1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)

Приготовление:

Замочите овсяные хлопья в воде на 15-30 минут. Слейте воду и промойте овсяные хлопья. В блендере смешайте овсяные хлопья, воду, соль, финики или мед и ванильный экстракт. Процедите смесь через марлю или специальный мешок для молока. Перелейте готовое молоко в бутылку и храните в холодильнике до четырех дней.

Кокосовое молоко

Кокосовое молоко – это ароматное и богатое питательными веществами молоко, которое идеально подходит для приготовления десертов и экзотических блюд.

Ингредиенты:

2 стакана тертого кокоса

4 стакана горячей воды

Щепотка соли

1-2 финика или мед (по желанию, для сладости)

Приготовление:

В блендере смешайте тертый кокос и горячую воду. Дайте смеси настояться 10 минут. Процедите смесь через марлю или специальный мешок для молока. Перелейте готовое молоко в бутылку и храните в холодильнике до четырех дней.

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Соевое молоко

Соевое молоко – это классический вариант растительного молока, богатый белком и отличающийся нейтральным вкусом.

Ингредиенты:

1 стакан соевых бобов

4 стакана воды

Щепотка соли

1-2 финика или мед (по желанию, для сладости)

1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)

Приготовление:

Замочите соевые бобы в воде на ночь (или минимум на восемь часов). Слейте воду и промойте соевые бобы. В блендере смешайте соевые бобы и воду. Процедите смесь через марлю или специальный мешок для молока. Вскипятите процеденную смесь, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 20 минут, периодически помешивая. Остудите молоко, добавьте соль, финики или мед и ванильный экстракт. Перелейте готовое молоко в бутылку и храните в холодильнике до четырех дней.

Растительное молоко – это отличная альтернатива коровьему молоку. Экспериментируйте с различными видами орехов, зерен и семян, чтобы найти свой идеальный рецепт. Готовя растительное молоко дома, вы можете контролировать его состав и добавки, делая его максимально полезным и вкусным.

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