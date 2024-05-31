Четыре рецепта растительного молока
Растительное молоко становится все более популярным среди людей, ищущих здоровую альтернативу коровьему. Оно подходит для вегетарианцев, веганов, людей с непереносимостью лактозы и просто тех, кто хочет попробовать что-то новое. "Рамблер" раскроет несколько популярных рецептов этого продукта, которые можно легко приготовить дома.
Миндальное молоко
Миндальное молоко – одно из самых популярных видов растительного молока. Оно обладает нежным ореховым вкусом и богато витамином Е.
Ингредиенты:
- 1 стакан миндаля
- 4 стакана воды
- Щепотка соли
- 1-2 финика (по желанию, для сладости)
- 1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)
Приготовление:
- Замочите миндаль в воде на ночь (или минимум на 8 часов).
- Слейте воду и промойте миндаль.
- В блендере смешайте миндаль, свежую воды, соль, финики и ванильный экстракт.
- Процедите смесь через марлю или специальный мешок для молока.
- Перелейте готовое молоко в бутылку и храните в холодильнике до четырех дней.
Овсяное молоко
Овсяное молоко имеет мягкий вкус и кремообразную текстуру. Оно идеально подходит для добавления в кофе или смузи.
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 4 стакана воды
- Щепотка соли
- 1-2 финика или мед (по желанию, для сладости)
- 1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)
Приготовление:
- Замочите овсяные хлопья в воде на 15-30 минут.
- Слейте воду и промойте овсяные хлопья.
- В блендере смешайте овсяные хлопья, воду, соль, финики или мед и ванильный экстракт.
- Процедите смесь через марлю или специальный мешок для молока.
- Перелейте готовое молоко в бутылку и храните в холодильнике до четырех дней.
Кокосовое молоко
Кокосовое молоко – это ароматное и богатое питательными веществами молоко, которое идеально подходит для приготовления десертов и экзотических блюд.
Ингредиенты:
- 2 стакана тертого кокоса
- 4 стакана горячей воды
- Щепотка соли
- 1-2 финика или мед (по желанию, для сладости)
Приготовление:
- В блендере смешайте тертый кокос и горячую воду.
- Дайте смеси настояться 10 минут.
- Процедите смесь через марлю или специальный мешок для молока.
- Перелейте готовое молоко в бутылку и храните в холодильнике до четырех дней.
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Соевое молоко
Соевое молоко – это классический вариант растительного молока, богатый белком и отличающийся нейтральным вкусом.
Ингредиенты:
- 1 стакан соевых бобов
- 4 стакана воды
- Щепотка соли
- 1-2 финика или мед (по желанию, для сладости)
- 1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)
Приготовление:
- Замочите соевые бобы в воде на ночь (или минимум на восемь часов).
- Слейте воду и промойте соевые бобы.
- В блендере смешайте соевые бобы и воду.
- Процедите смесь через марлю или специальный мешок для молока.
- Вскипятите процеденную смесь, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 20 минут, периодически помешивая.
- Остудите молоко, добавьте соль, финики или мед и ванильный экстракт.
- Перелейте готовое молоко в бутылку и храните в холодильнике до четырех дней.
Растительное молоко – это отличная альтернатива коровьему молоку. Экспериментируйте с различными видами орехов, зерен и семян, чтобы найти свой идеальный рецепт. Готовя растительное молоко дома, вы можете контролировать его состав и добавки, делая его максимально полезным и вкусным.
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