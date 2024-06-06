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Яркие и необычные: пять освежающих лимонадов, спасающих от жары

Когда жара становится невыносимой, лимонад становится не просто напитком, а настоящим спасением. В этой статье "Рамблер" предложит несколько необычных рецептов, которые не только утолят жажду, но и удивят своими вкусовыми сочетаниями.

Яркие и необычные: пять освежающих лимонадов
© dreamstime.com

Лаванда — голубика

Этот лимонад обладает уникальным цветочным ароматом лаванды и свежестью голубики, создавая незабываемый вкус.

Ингредиенты:

  • 4 лимона
  • 1 стакан голубики
  • 1/4 стакана сушёной лаванды
  • 1 стакан сахара
  • 1 литр воды
  • Лед

Приготовление:

  1. В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар. Добавьте сушёную лаванду и дайте настояться 15 минут. Процедите сироп.
  2. Выжмите сок из лимонов и смешайте его с лавандовым сиропом.
  3. Разомните голубику и добавьте её в смесь.
  4. Добавьте оставшуюся воду и хорошо перемешайте.
  5. Подавайте с льдом и целыми ягодами голубики.

Базилик — клубника

Базилик добавляет неожиданную нотку к сладкой клубнике, создавая освежающий и ароматный напиток.

Ингредиенты:

  • 4 лимона
  • 1 стакан клубники
  • 1/2 стакана свежего базилика
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 литр воды
  • Лед

Приготовление:

  1. Выжмите сок из лимонов.
  2. В блендере смешайте клубнику и базилик до однородной массы.
  3. В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар, затем остудите.
  4. Смешайте лимонный сок, клубнично-базиликовую смесь и сироп.
  5. Добавьте оставшуюся воду и хорошо перемешайте.
  6. Подавайте с льдом и листьями базилика для украшения.

Огурец — розмарин

Этот лимонад сочетает в себе свежесть огурца и аромат розмарина, что придает ему уникальный вкус.

Ингредиенты:

  • 4 лимона
  • 1 огурец
  • 2 веточки свежего розмарина
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 литр воды
  • Лед

Приготовление:

  1. Выжмите сок из лимонов.
  2. Нарежьте огурец тонкими кружочками.
  3. В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар с розмарином, затем остудите и удалите розмарин.
  4. Смешайте лимонный сок, огурец и розмариновый сироп.
  5. Добавьте оставшуюся воду и хорошо перемешайте.
  6. Подавайте с льдом и веточками розмарина для украшения.

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Кокос — лайм

Кокос и лайм создают тропический микс, идеально подходящий для жарких дней.

Ингредиенты:

  • 4 лайма
  • 1 стакан кокосовой воды
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 литр воды
  • Кокосовая стружка
  • Лед

Приготовление:

  1. Выжмите сок из лаймов.
  2. В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар, затем остудите.
  3. Смешайте лаймовый сок, кокосовую воду и сироп.
  4. Добавьте оставшуюся воду и хорошо перемешайте.
  5. Подавайте с льдом и посыпьте кокосовой стружкой.

Арбуз — чили

Сладость арбуза и острота чили необычное, но удивительно освежающее сочетание.

Ингредиенты:

  • 4 лимона
  • 2 чашки нарезанного арбуза
  • 1/2 ч.л. молотого чили
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 литр воды
  • Лед

Приготовление:

  1. Выжмите сок из лимонов.
  2. В блендере измельчите арбуз до состояния пюре.
  3. В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар, затем остудите.
  4. Смешайте лимонный сок, арбузное пюре и сироп. Добавьте чили и хорошо перемешайте.
  5. Добавьте оставшуюся воду и снова перемешайте.
  6. Подавайте с льдом и кусочками арбуза.

Освежающие лимонады могут быть не только классическими, но и необычными, с добавлением неожиданных ингредиентов. Эти рецепты помогут вам открыть новые вкусовые горизонты и пережить самые жаркие дни с удовольствием.

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