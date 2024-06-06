Яркие и необычные: пять освежающих лимонадов

Когда жара становится невыносимой, лимонад становится не просто напитком, а настоящим спасением. В этой статье "Рамблер" предложит несколько необычных рецептов, которые не только утолят жажду, но и удивят своими вкусовыми сочетаниями.

© dreamstime.com

Лаванда — голубика

Этот лимонад обладает уникальным цветочным ароматом лаванды и свежестью голубики, создавая незабываемый вкус.

Ингредиенты:

4 лимона

1 стакан голубики

1/4 стакана сушёной лаванды

1 стакан сахара

1 литр воды

Лед

Приготовление:

В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар. Добавьте сушёную лаванду и дайте настояться 15 минут. Процедите сироп. Выжмите сок из лимонов и смешайте его с лавандовым сиропом. Разомните голубику и добавьте её в смесь. Добавьте оставшуюся воду и хорошо перемешайте. Подавайте с льдом и целыми ягодами голубики.

Базилик — клубника

Базилик добавляет неожиданную нотку к сладкой клубнике, создавая освежающий и ароматный напиток.

Ингредиенты:

4 лимона

1 стакан клубники

1/2 стакана свежего базилика

1/2 стакана сахара

1 литр воды

Лед

Приготовление:

Выжмите сок из лимонов. В блендере смешайте клубнику и базилик до однородной массы. В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар, затем остудите. Смешайте лимонный сок, клубнично-базиликовую смесь и сироп. Добавьте оставшуюся воду и хорошо перемешайте. Подавайте с льдом и листьями базилика для украшения.

Огурец — розмарин

Этот лимонад сочетает в себе свежесть огурца и аромат розмарина, что придает ему уникальный вкус.

Ингредиенты:

4 лимона

1 огурец

2 веточки свежего розмарина

1/2 стакана сахара

1 литр воды

Лед

Приготовление:

Выжмите сок из лимонов. Нарежьте огурец тонкими кружочками. В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар с розмарином, затем остудите и удалите розмарин. Смешайте лимонный сок, огурец и розмариновый сироп. Добавьте оставшуюся воду и хорошо перемешайте. Подавайте с льдом и веточками розмарина для украшения.

Пять рецептов десертов за 10 минут

Кокос — лайм

Кокос и лайм создают тропический микс, идеально подходящий для жарких дней.

Ингредиенты:

4 лайма

1 стакан кокосовой воды

1/2 стакана сахара

1 литр воды

Кокосовая стружка

Лед

Приготовление:

Выжмите сок из лаймов. В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар, затем остудите. Смешайте лаймовый сок, кокосовую воду и сироп. Добавьте оставшуюся воду и хорошо перемешайте. Подавайте с льдом и посыпьте кокосовой стружкой.

Арбуз — чили

Сладость арбуза и острота чили — необычное, но удивительно освежающее сочетание.

Ингредиенты:

4 лимона

2 чашки нарезанного арбуза

1/2 ч.л. молотого чили

1/2 стакана сахара

1 литр воды

Лед

Приготовление:

Выжмите сок из лимонов. В блендере измельчите арбуз до состояния пюре. В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар, затем остудите. Смешайте лимонный сок, арбузное пюре и сироп. Добавьте чили и хорошо перемешайте. Добавьте оставшуюся воду и снова перемешайте. Подавайте с льдом и кусочками арбуза.

Освежающие лимонады могут быть не только классическими, но и необычными, с добавлением неожиданных ингредиентов. Эти рецепты помогут вам открыть новые вкусовые горизонты и пережить самые жаркие дни с удовольствием.

Ранее мы писали про четыре рецепта растительного молока.