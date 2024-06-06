Яркие и необычные: пять освежающих лимонадов, спасающих от жары
Когда жара становится невыносимой, лимонад становится не просто напитком, а настоящим спасением. В этой статье "Рамблер" предложит несколько необычных рецептов, которые не только утолят жажду, но и удивят своими вкусовыми сочетаниями.
Лаванда — голубика
Этот лимонад обладает уникальным цветочным ароматом лаванды и свежестью голубики, создавая незабываемый вкус.
Ингредиенты:
- 4 лимона
- 1 стакан голубики
- 1/4 стакана сушёной лаванды
- 1 стакан сахара
- 1 литр воды
- Лед
Приготовление:
- В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар. Добавьте сушёную лаванду и дайте настояться 15 минут. Процедите сироп.
- Выжмите сок из лимонов и смешайте его с лавандовым сиропом.
- Разомните голубику и добавьте её в смесь.
- Добавьте оставшуюся воду и хорошо перемешайте.
- Подавайте с льдом и целыми ягодами голубики.
Базилик — клубника
Базилик добавляет неожиданную нотку к сладкой клубнике, создавая освежающий и ароматный напиток.
Ингредиенты:
- 4 лимона
- 1 стакан клубники
- 1/2 стакана свежего базилика
- 1/2 стакана сахара
- 1 литр воды
- Лед
Приготовление:
- Выжмите сок из лимонов.
- В блендере смешайте клубнику и базилик до однородной массы.
- В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар, затем остудите.
- Смешайте лимонный сок, клубнично-базиликовую смесь и сироп.
- Добавьте оставшуюся воду и хорошо перемешайте.
- Подавайте с льдом и листьями базилика для украшения.
Огурец — розмарин
Этот лимонад сочетает в себе свежесть огурца и аромат розмарина, что придает ему уникальный вкус.
Ингредиенты:
- 4 лимона
- 1 огурец
- 2 веточки свежего розмарина
- 1/2 стакана сахара
- 1 литр воды
- Лед
Приготовление:
- Выжмите сок из лимонов.
- Нарежьте огурец тонкими кружочками.
- В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар с розмарином, затем остудите и удалите розмарин.
- Смешайте лимонный сок, огурец и розмариновый сироп.
- Добавьте оставшуюся воду и хорошо перемешайте.
- Подавайте с льдом и веточками розмарина для украшения.
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Кокос — лайм
Кокос и лайм создают тропический микс, идеально подходящий для жарких дней.
Ингредиенты:
- 4 лайма
- 1 стакан кокосовой воды
- 1/2 стакана сахара
- 1 литр воды
- Кокосовая стружка
- Лед
Приготовление:
- Выжмите сок из лаймов.
- В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар, затем остудите.
- Смешайте лаймовый сок, кокосовую воду и сироп.
- Добавьте оставшуюся воду и хорошо перемешайте.
- Подавайте с льдом и посыпьте кокосовой стружкой.
Арбуз — чили
Сладость арбуза и острота чили — необычное, но удивительно освежающее сочетание.
Ингредиенты:
- 4 лимона
- 2 чашки нарезанного арбуза
- 1/2 ч.л. молотого чили
- 1/2 стакана сахара
- 1 литр воды
- Лед
Приготовление:
- Выжмите сок из лимонов.
- В блендере измельчите арбуз до состояния пюре.
- В небольшой кастрюле доведите до кипения один стакан воды и сахар, затем остудите.
- Смешайте лимонный сок, арбузное пюре и сироп. Добавьте чили и хорошо перемешайте.
- Добавьте оставшуюся воду и снова перемешайте.
- Подавайте с льдом и кусочками арбуза.
Освежающие лимонады могут быть не только классическими, но и необычными, с добавлением неожиданных ингредиентов. Эти рецепты помогут вам открыть новые вкусовые горизонты и пережить самые жаркие дни с удовольствием.
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