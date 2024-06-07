Как сделать домашний творог из кефира или молока

Творог — это универсальный и питательный продукт, который можно использовать в различных блюдах или употреблять самостоятельно. Его приготовление в домашних условиях — это простой и экономичный процесс, который гарантирует высокое качество и свежесть продукта. "Рамблер" расскажет, как сделать творог из кефира или молока.

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Творог из кефира

Это один из самых простых и быстрых способов. Кефир уже содержит необходимые бактерии и кислоты, что делает процесс коагуляции (свертывания) молока легче.

Ингредиенты:

1 литр кефира

Приготовление:

Возьмите литр свежего кефира. Лучше всего использовать кефир средней или высокой жирности для более кремового творога. Вылейте кефир в кастрюлю и поставьте на слабый огонь. Постепенно нагревайте кефир, помешивая, чтобы предотвратить пригорание. Температура не должна превышать 60-70°C. Через некоторое время вы заметите, что кефир начинает отделяться на творожные комочки и сыворотку. Этот процесс может занять около 15-30 минут. Постелите марлю или чистую хлопчатобумажную ткань на дуршлаг и поставьте его над миской. Аккуратно вылейте содержимое кастрюли в дуршлаг. Сыворотка будет стекать, оставляя творог в марле. Соберите края марли и завяжите их, чтобы сформировать мешочек с творогом. Подвесьте мешочек над миской или раковиной и оставьте стекать на несколько часов (можно на ночь) для удаления лишней сыворотки. После стекания сыворотки раскройте марлю и переложите готовый творог в контейнер. Творог готов к употреблению!

Четыре рецепта растительного молока

Творог из молока

Приготовление творога из молока требует немного больше времени и дополнительных ингредиентов, чтобы ускорить процесс коагуляции.

Ингредиенты:

1 литр молока (цельное молоко предпочтительнее)

2-3 столовые ложки лимонного сока или уксуса

Приготовление:

Возьмите литр свежего молока. Для наилучшего результата используйте цельное молоко, так как оно придаст творогу более кремовую и богатую текстуру. Перелейте молоко в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Нагревайте его до температуры 80-85°C, пока не появятся первые пузырьки, но не доводите до кипения. Как только молоко нагреется, добавьте лимонный сок или уксус, постоянно помешивая. Молоко начнет сворачиваться, образуя творожные комочки и сыворотку. Оставьте молоко на огне еще на несколько минут, чтобы процесс свертывания завершился. Возьмите марлю или чистую хлопчатобумажную ткань и выстелите ее в дуршлаге, поставив его над миской. Осторожно вылейте содержимое кастрюли в дуршлаг. Сыворотка будет стекать, оставляя творог в марле. Соберите края марли и завяжите их, чтобы образовался мешочек с творогом. Подвесьте его над миской или раковиной и оставьте его стекать на несколько часов (можно оставить на ночь). После того как сыворотка стечет, развяжите марлю и переложите готовый творог в контейнер. Подавайте на стол!

Различная польза

Творог из молока богат белком, кальцием и витаминами группы B, что делает его отличным источником питательных веществ для роста мышечной ткани и поддержания здоровья костей и зубов. Его нежная и кремовая текстура привлекает многих людей, а сам процесс приготовления обычно требует меньше времени и усилий.

В то же время, творог из кефира отличается содержанием пробиотиков — живых культур бактерий, которые способствуют здоровью кишечника и укрепляют иммунную систему. Эти пробиотики также помогают в переваривании лактозы, что делает творог из кефира легче усваиваемым для людей с чувствительным пищеварением.

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