Типичный завтрак: продукты, которые ухудшают работу мозга

Мы есть то, что мы едим. От потребляемой пищи зависит наше самочувствие, работоспособность, настроение. Диетолог Яа Боакье и невролог Ариф Далви рассказали HuffPost, какие популярные продукты снижают когнитивные способности и концентрацию внимания.

© Unsplash

Если на завтрак вы съедаете круассан или кусок поджаренного белого хлеба, то ваш мозг этому на вряд ли рад. В выпечке содержится большое количество углеводов, которые провоцируют скачки уровня сахара в крови и мешают центральному органу нервной системы оптимально функционировать.

Правда ли, что нельзя хранить картофель в холодильнике

От сладких соков на завтрак и другие приемы пищи тоже лучше отказаться, так как и они устраивают сахару в крови "американские горки".

Представлять опасность для концентрации внимания может и, казалось бы, бодрящий кофе. Он оказывает прямо противоположный эффект, если с ним переборщить.

"Если вы выпьете немного кофе, он сделает вас более внимательным. Но если вы будете продолжать пить его все больше и больше, польза исчезнет".



Ранее "Рамблер" рассказывал, в каком виде орехи полезнее.