На 50% больше пользы: как правильно есть киви

Как вы едите киви? Есть несколько способов, и только благодаря одному из них вы получите от фрукта максимум пользы, сообщает издание The Mirror.

© Unsplash

Секрет прост: не нужно очищать киви от кожуры.

"Если вы едите киви с кожурой, то фактически получаете на 50% больше клетчатки, витаминов и других питательных веществ", – обращает внимание доктор Джозеф Салхаб.



Киви очень полезен для здоровья кишечника. Он содержит целую тонну витамина С, способствует росту полезных бактерий и предотвращает запор.

С закрытой крышкой или без нее: как правильно готовить еду

Чтобы перекус выдался приятным, предварительно нужно как следует промыть киви, чтобы на кожуре, в том числе волосках на ней, не задержались опасные для человеческого организма микробы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты ухудшают работу мозга.