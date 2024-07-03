Пять летних вариантов сангрии: причудливые рецепты
Сангрия — это классический испанский напиток, который идеально подходит для жарких летних дней. Освежающий и фруктовый, он завоевал популярность по всему миру. "Рамблер" предлагает необычные рецепты ее приготовления, которые удивят своими яркими вкусами и необычными сочетаниями.
Тропическая сангрия
Ингредиенты:
- 1 бутылка белого вина (лучше сухого)
- 1 чашка ананасового сока
- 1/2 чашки кокосового рома
- 1 манго, нарезанное кубиками
- 1 ананас, нарезанный кубиками
- 1 лайм, нарезанный кружочками
- Листья мяты для украшения
- Лед
Приготовление:
- В большом кувшине смешайте белое вино, ананасовый сок и кокосовый ром.
- Добавьте нарезанные манго, ананас и лайм.
- Оставьте сангрию настаиваться в холодильнике минимум на два часа.
- Подавайте с большим количеством льда, украсив листьями мяты.
Ягодная сангрия
Ингредиенты:
- 1 бутылка розового вина
- 1/2 чашки клубничного ликера
- 1/2 чашки газированной воды
- 1 чашка свежих клубник, нарезанных
- 1 чашка свежих малины
- 1 чашка свежих голубики
- 1 лимон, нарезанный кружочками
- Лед
Приготовление:
- В большом кувшине смешайте розовое вино, клубничный ликер и газированную воду.
- Добавьте свежие ягоды и нарезанный лимон.
- Оставьте настаиваться в холодильнике на несколько часов.
- Подавайте с большим количеством льда.
3. Цитрусовая сангрия
Ингредиенты:
- 1 бутылка белого вина (лучше полусухого)
- 1/2 чашки апельсинового ликера (например, Cointreau)
- 1/2 чашки газированной лимонадной воды
- 1 апельсин, нарезанный кружочками
- 1 грейпфрут, нарезанный кружочками
- 1 лимон, нарезанный кружочками
- Лед
Приготовление:
- В большом кувшине смешайте белое вино, апельсиновый ликер и газированную лимонадную воду.
- Добавьте нарезанные цитрусовые фрукты.
- Оставьте сангрию настаиваться в холодильнике минимум на один-два часа.
- Подавайте с большим количеством льда.
Яркие и необычные: пять освежающих лимонадов
Экзотическая сангрия
Ингредиенты:
- 1 бутылка игристого вина
- 1/2 чашки ликера из маракуйи
- 1 чашка персикового нектара
- 2 свежих персика, нарезанных дольками
- 2 плода маракуйи (семена и мякоть)
- Лед
Приготовление:
- В большом кувшине смешайте игристое вино, ликер из маракуйи и персиковый нектар.
- Добавьте нарезанные персики и мякоть маракуйи.
- Оставьте сангрию настаиваться в холодильнике на час.
- Подавайте с большим количеством льда.
Арбузная сангрия
Ингредиенты:
- 1 бутылка белого вина
- 1 чашка арбузного сока
- 1/2 чашки водки
- 2 чашки арбуза, нарезанного кубиками
- 1 лайм, нарезанный кружочками
- Лед
Приготовление:
- В большом кувшине смешайте белое вино, арбузный сок и водку.
- Добавьте нарезанные кубики арбуза и кружочки лайма.
- Оставьте сангрию настаиваться в холодильнике минимум на два часа.
- Подавайте с большим количеством льда.
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