Пять летних вариантов сангрии: причудливые рецепты

Сангрия — это классический испанский напиток, который идеально подходит для жарких летних дней. Освежающий и фруктовый, он завоевал популярность по всему миру. "Рамблер" предлагает необычные рецепты ее приготовления, которые удивят своими яркими вкусами и необычными сочетаниями.

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Тропическая сангрия

Ингредиенты:

1 бутылка белого вина (лучше сухого)

1 чашка ананасового сока

1/2 чашки кокосового рома

1 манго, нарезанное кубиками

1 ананас, нарезанный кубиками

1 лайм, нарезанный кружочками

Листья мяты для украшения

Лед

Приготовление:

В большом кувшине смешайте белое вино, ананасовый сок и кокосовый ром. Добавьте нарезанные манго, ананас и лайм. Оставьте сангрию настаиваться в холодильнике минимум на два часа. Подавайте с большим количеством льда, украсив листьями мяты.

Ягодная сангрия

Ингредиенты:

1 бутылка розового вина

1/2 чашки клубничного ликера

1/2 чашки газированной воды

1 чашка свежих клубник, нарезанных

1 чашка свежих малины

1 чашка свежих голубики

1 лимон, нарезанный кружочками

Лед

Приготовление:

В большом кувшине смешайте розовое вино, клубничный ликер и газированную воду. Добавьте свежие ягоды и нарезанный лимон. Оставьте настаиваться в холодильнике на несколько часов. Подавайте с большим количеством льда.

3. Цитрусовая сангрия

Ингредиенты:

1 бутылка белого вина (лучше полусухого)

1/2 чашки апельсинового ликера (например, Cointreau)

1/2 чашки газированной лимонадной воды

1 апельсин, нарезанный кружочками

1 грейпфрут, нарезанный кружочками

1 лимон, нарезанный кружочками

Лед

Приготовление:

В большом кувшине смешайте белое вино, апельсиновый ликер и газированную лимонадную воду. Добавьте нарезанные цитрусовые фрукты. Оставьте сангрию настаиваться в холодильнике минимум на один-два часа. Подавайте с большим количеством льда.

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Экзотическая сангрия

Ингредиенты:

1 бутылка игристого вина

1/2 чашки ликера из маракуйи

1 чашка персикового нектара

2 свежих персика, нарезанных дольками

2 плода маракуйи (семена и мякоть)

Лед

Приготовление:

В большом кувшине смешайте игристое вино, ликер из маракуйи и персиковый нектар. Добавьте нарезанные персики и мякоть маракуйи. Оставьте сангрию настаиваться в холодильнике на час. Подавайте с большим количеством льда.

Арбузная сангрия

Ингредиенты:

1 бутылка белого вина

1 чашка арбузного сока

1/2 чашки водки

2 чашки арбуза, нарезанного кубиками

1 лайм, нарезанный кружочками

Лед

Приготовление:

В большом кувшине смешайте белое вино, арбузный сок и водку. Добавьте нарезанные кубики арбуза и кружочки лайма. Оставьте сангрию настаиваться в холодильнике минимум на два часа. Подавайте с большим количеством льда.

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