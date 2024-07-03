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Пять летних вариантов сангрии: причудливые рецепты

Сангрия — это классический испанский напиток, который идеально подходит для жарких летних дней. Освежающий и фруктовый, он завоевал популярность по всему миру. "Рамблер" предлагает необычные рецепты ее приготовления, которые удивят своими яркими вкусами и необычными сочетаниями.

Пять летних вариантов сангрии: причудливые рецепты
© dreamstime.com

Тропическая сангрия

Ингредиенты:

  • 1 бутылка белого вина (лучше сухого)
  • 1 чашка ананасового сока
  • 1/2 чашки кокосового рома
  • 1 манго, нарезанное кубиками
  • 1 ананас, нарезанный кубиками
  • 1 лайм, нарезанный кружочками
  • Листья мяты для украшения
  • Лед

Приготовление:

  1. В большом кувшине смешайте белое вино, ананасовый сок и кокосовый ром.
  2. Добавьте нарезанные манго, ананас и лайм.
  3. Оставьте сангрию настаиваться в холодильнике минимум на два часа.
  4. Подавайте с большим количеством льда, украсив листьями мяты.

Ягодная сангрия

Ингредиенты:

  • 1 бутылка розового вина
  • 1/2 чашки клубничного ликера
  • 1/2 чашки газированной воды
  • 1 чашка свежих клубник, нарезанных
  • 1 чашка свежих малины
  • 1 чашка свежих голубики
  • 1 лимон, нарезанный кружочками
  • Лед

Приготовление:

  1. В большом кувшине смешайте розовое вино, клубничный ликер и газированную воду.
  2. Добавьте свежие ягоды и нарезанный лимон.
  3. Оставьте настаиваться в холодильнике на несколько часов.
  4. Подавайте с большим количеством льда.

3. Цитрусовая сангрия

Ингредиенты:

  • 1 бутылка белого вина (лучше полусухого)
  • 1/2 чашки апельсинового ликера (например, Cointreau)
  • 1/2 чашки газированной лимонадной воды
  • 1 апельсин, нарезанный кружочками
  • 1 грейпфрут, нарезанный кружочками
  • 1 лимон, нарезанный кружочками
  • Лед

Приготовление:

  1. В большом кувшине смешайте белое вино, апельсиновый ликер и газированную лимонадную воду.
  2. Добавьте нарезанные цитрусовые фрукты.
  3. Оставьте сангрию настаиваться в холодильнике минимум на один-два часа.
  4. Подавайте с большим количеством льда.

Яркие и необычные: пять освежающих лимонадов

Экзотическая сангрия

Ингредиенты:

  • 1 бутылка игристого вина
  • 1/2 чашки ликера из маракуйи
  • 1 чашка персикового нектара
  • 2 свежих персика, нарезанных дольками
  • 2 плода маракуйи (семена и мякоть)
  • Лед

Приготовление:

  1. В большом кувшине смешайте игристое вино, ликер из маракуйи и персиковый нектар.
  2. Добавьте нарезанные персики и мякоть маракуйи.
  3. Оставьте сангрию настаиваться в холодильнике на час.
  4. Подавайте с большим количеством льда.

Арбузная сангрия

Ингредиенты:

  • 1 бутылка белого вина
  • 1 чашка арбузного сока
  • 1/2 чашки водки
  • 2 чашки арбуза, нарезанного кубиками
  • 1 лайм, нарезанный кружочками
  • Лед

Приготовление:

  1. В большом кувшине смешайте белое вино, арбузный сок и водку.
  2. Добавьте нарезанные кубики арбуза и кружочки лайма.
  3. Оставьте сангрию настаиваться в холодильнике минимум на два часа.
  4. Подавайте с большим количеством льда.

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