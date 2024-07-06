Как вкусно приготовить чесночные стрелки: пять рецептов
Чесночные стрелки — это побеги, которые образуются на чесноке в период его роста. Они обладают нежным чесночным вкусом и хрустящей текстурой, что делает их идеальным ингредиентом для множества блюд. "Рамблер" даст рекомендации по их приготовлению.
Чесночные стрелки не только вкусны, но и полезны. Они богаты витаминами A, C, E, группы B, а также микроэлементами, такими как калий, кальций, железо и магний. Эти побеги обладают противовоспалительными, антибактериальными и иммуномодулирующими свойствами.
Перед приготовлением чесночные стрелки необходимо хорошо промыть и удалить твердые кончики. Нарежьте их на кусочки длиной четыре-пять сантиметров, и они готовы к использованию.
Жареные чесночные стрелки с соевым соусом
Ингредиенты:
- 300 г чесночных стрелок
- 2 ст. ложки соевого соуса
- 1 ст. ложка оливкового масла
- 1 ч. ложка кунжутного масла
- Соль и перец по вкусу
- Кунжутные семечки для украшения
Приготовление:
- Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне.
- Добавьте чесночные стрелки и жарьте пять-семь минут, пока они не станут мягкими и слегка золотистыми.
- Влейте соевый соус и кунжутное масло, перемешайте.
- Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Подавайте горячими, посыпав кунжутными семечками.
Чесночные стрелки в яичном омлете
Ингредиенты:
- 200 г чесночных стрелок
- 4 яйца
- 2 ст. ложки молока
- 1 ст. ложка сливочного масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте чесночные стрелки на кусочки длиной четыре-пять сантиметров.
- Взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец.
- Разогрейте сливочное масло в сковороде на среднем огне.
- Добавьте чесночные стрелки и жарьте три-четыре минуты.
- Влейте яичную смесь и готовьте омлет до готовности, периодически поднимая края, чтобы сырые яйца стекали вниз.
- Подавайте горячим.
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Маринованные чесночные стрелки
Ингредиенты:
- 500 г чесночных стрелок
- 1 стакан воды
- 1 стакан уксуса (9%)
- 1/2 стакана сахара
- 1 ст. ложка соли
- 2-3 лавровых листа
- 1 ч. ложка черного перца горошком
- 1 ч. ложка семян кориандра
Приготовление:
- Вскипятите воду с уксусом, добавьте сахар и соль, перемешайте до полного растворения.
- В стерилизованные банки уложите чесночные стрелки, лавровый лист, перец и кориандр.
- Залейте маринадом, закройте крышками.
- Дайте остыть и уберите в холодильник на два-три дня.
- Маринованные чесночные стрелки готовы к употреблению.
Чесночные стрелки в пасте с песто
Ингредиенты:
- 300 г чесночных стрелок
- 200 г пасты
- 50 г сыра пармезан
- 30 г кедровых орешков
- 1 пучок базилика
- 2 зубчика чеснока
- 100 мл оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Отварите пасту до готовности согласно инструкции на упаковке.
- В блендере смешайте чесночные стрелки, базилик, кедровые орешки, чеснок и оливковое масло до однородной массы.
- Добавьте натертый пармезан, соль и перец, еще раз перемешайте.
- Смешайте готовую пасту с песто из чесночных стрелок.
- Подавайте горячим, посыпав дополнительно пармезаном.
Чесночные стрелки в сливочном соусе с грибами
Ингредиенты:
- 300 г чесночных стрелок
- 200 г грибов (шампиньоны или вешенки)
- 1 стакан сливок (20%)
- 1 ст. ложка сливочного масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте грибы и чесночные стрелки на кусочки.
- Разогрейте сливочное масло в сковороде на среднем огне.
- Добавьте грибы и обжаривайте до золотистого цвета.
- Добавьте чесночные стрелки и готовьте еще пять-семь минут.
- Влейте сливки, доведите до кипения и уменьшите огонь.
- Тушите соус до загустения, приправьте солью и перцем.
- Подавайте горячим с гарниром из картофельного пюре или риса.
Чесночные стрелки — это универсальный ингредиент, который можно использовать в различных блюдах. Попробуйте наши рецепты и наслаждайтесь новым вкусом ваших любимых блюд.
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