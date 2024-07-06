Как вкусно приготовить чесночные стрелки: пять рецептов

Чесночные стрелки — это побеги, которые образуются на чесноке в период его роста. Они обладают нежным чесночным вкусом и хрустящей текстурой, что делает их идеальным ингредиентом для множества блюд. "Рамблер" даст рекомендации по их приготовлению.

© dreamstime.com

Чесночные стрелки не только вкусны, но и полезны. Они богаты витаминами A, C, E, группы B, а также микроэлементами, такими как калий, кальций, железо и магний. Эти побеги обладают противовоспалительными, антибактериальными и иммуномодулирующими свойствами.

Перед приготовлением чесночные стрелки необходимо хорошо промыть и удалить твердые кончики. Нарежьте их на кусочки длиной четыре-пять сантиметров, и они готовы к использованию.

Жареные чесночные стрелки с соевым соусом

Ингредиенты:

300 г чесночных стрелок

2 ст. ложки соевого соуса

1 ст. ложка оливкового масла

1 ч. ложка кунжутного масла

Соль и перец по вкусу

Кунжутные семечки для украшения

Приготовление:

Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте чесночные стрелки и жарьте пять-семь минут, пока они не станут мягкими и слегка золотистыми. Влейте соевый соус и кунжутное масло, перемешайте. Приправьте солью и перцем по вкусу. Подавайте горячими, посыпав кунжутными семечками.

Чесночные стрелки в яичном омлете

Ингредиенты:

200 г чесночных стрелок

4 яйца

2 ст. ложки молока

1 ст. ложка сливочного масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте чесночные стрелки на кусочки длиной четыре-пять сантиметров. Взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец. Разогрейте сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте чесночные стрелки и жарьте три-четыре минуты. Влейте яичную смесь и готовьте омлет до готовности, периодически поднимая края, чтобы сырые яйца стекали вниз. Подавайте горячим.

Салаты с грейпфрутом: пять рецептов

Маринованные чесночные стрелки

Ингредиенты:

500 г чесночных стрелок

1 стакан воды

1 стакан уксуса (9%)

1/2 стакана сахара

1 ст. ложка соли

2-3 лавровых листа

1 ч. ложка черного перца горошком

1 ч. ложка семян кориандра

Приготовление:

Вскипятите воду с уксусом, добавьте сахар и соль, перемешайте до полного растворения. В стерилизованные банки уложите чесночные стрелки, лавровый лист, перец и кориандр. Залейте маринадом, закройте крышками. Дайте остыть и уберите в холодильник на два-три дня. Маринованные чесночные стрелки готовы к употреблению.

Чесночные стрелки в пасте с песто

Ингредиенты:

300 г чесночных стрелок

200 г пасты

50 г сыра пармезан

30 г кедровых орешков

1 пучок базилика

2 зубчика чеснока

100 мл оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отварите пасту до готовности согласно инструкции на упаковке. В блендере смешайте чесночные стрелки, базилик, кедровые орешки, чеснок и оливковое масло до однородной массы. Добавьте натертый пармезан, соль и перец, еще раз перемешайте. Смешайте готовую пасту с песто из чесночных стрелок. Подавайте горячим, посыпав дополнительно пармезаном.

Чесночные стрелки в сливочном соусе с грибами

Ингредиенты:

300 г чесночных стрелок

200 г грибов (шампиньоны или вешенки)

1 стакан сливок (20%)

1 ст. ложка сливочного масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте грибы и чесночные стрелки на кусочки. Разогрейте сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте грибы и обжаривайте до золотистого цвета. Добавьте чесночные стрелки и готовьте еще пять-семь минут. Влейте сливки, доведите до кипения и уменьшите огонь. Тушите соус до загустения, приправьте солью и перцем. Подавайте горячим с гарниром из картофельного пюре или риса.

Чесночные стрелки — это универсальный ингредиент, который можно использовать в различных блюдах. Попробуйте наши рецепты и наслаждайтесь новым вкусом ваших любимых блюд.

Ранее мы писали, как сделать домашний творог из кефира или молока.