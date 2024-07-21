Гордон Рамзи рассказал, как приготовить идеальную яичницу

Кто еще раскроет рецепт идеальной яичницы, если не популярный британский шеф-повар Гордон Рамзи? Секреты приготовления завтрака приводит издание The Mirror.

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Порядок действий следующий: нужно разбить яйца на сковороде, посыпать их щепоткой соли и перца и постепенно увеличивать огонь. Можно использовать оливковое масло или любые другие ингредиенты для начинки.

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А теперь самое главное: повар рекомендует выложить вокруг яичницы пару кусочков сливочного масла.

«Когда масло пенится, оно «доготавливает» яйца. Это действительно хороший способ закончить блюдо».



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